وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"

العروس تألقت بفستان أبيض أنيق خطف الأنظار، فيما ظهرت والدتها بفستان مخملي باللون النبيذي زاد من أجواء الأناقة في الحفل.

وخلال الزفاف، قدّم أغنيته الشهيرة "كبرت البنوت" التي كتب كلماتها الممثل ، في لحظة مؤثرة جمعت الأب بابنته.

مصادر مقربة أوضحت أن اختيار مكانًا للاحتفال جاء استجابة لرغبة العروسين، حيث بدأت قصة تعارفهما في المدينة نفسها، كما شهد الحفل حضور عدد من الأصدقاء المقرّبين.

ووعد الفنان وليد توفيق جمهوره وأقاربه بإقامة احتفال آخر في بعد عودته من مدريد ليشارك فرحته مع محبيه.



