وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"

العروس تألقت بفستان أبيض أنيق خطف الأنظار، فيما ظهرت والدتها جورجينا بفستان مخملي باللون النبيذي زاد من أجواء الأناقة في الحفل.
وخلال الزفاف، قدّم وليد توفيق أغنيته الشهيرة "كبرت البنوت" التي كتب كلماتها الممثل جورج خباز، في لحظة مؤثرة جمعت الأب بابنته.
مصادر مقربة أوضحت أن اختيار مدريد مكانًا للاحتفال جاء استجابة لرغبة العروسين، حيث بدأت قصة تعارفهما في المدينة نفسها، كما شهد الحفل حضور عدد من الأصدقاء المقرّبين.
ووعد الفنان وليد توفيق جمهوره وأقاربه بإقامة احتفال آخر في لبنان بعد عودته من مدريد ليشارك فرحته مع محبيه.