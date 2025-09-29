الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة
بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة
A-
A+

بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة

فن

2025-09-29 | 09:01
بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة

احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بزواجها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو في حفل خاص أقيم يوم 27 سبتمبر/أيلول بمدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، وسط أجواء عائلية مميزة بحضور مجموعة محدودة من الأصدقاء المقربين.

بلانكو، البالغ من العمر 37 عاماً، نشر أول تعليق له بعد الزفاف عبر حسابه على إنستغرام، حيث شارك مجموعة من الصور من أجواء الحفل وكتب: "لقد تزوجت من أميرة ديزني الحقيقية". أما غوميز، البالغة 33 عاماً، فبدت متألقة بفستان زفاف مصمم خصيصاً لها، بينما اختار بلانكو إطلالة كلاسيكية أنيقة باللونين الأبيض والأسود. الصور وثّقت لحظات رومانسية بين الثنائي، إلى جانب لقطات لخواتم الزواج ومشاهد طريفة أضفت طابعاً عفوياً على المناسبة.

المباركات انهالت على الثنائي من أبرز نجوم هوليوود، حيث كتبت المغنية SZA: "رائع بكل معنى الكلمة.. أحبكم جميعاً"، بينما علّقت باريس هيلتون: "يا لها من أمسية رائعة للاحتفال بزفافكما! أحبكما كثيراً"، أما الممثل آرون بول فاكتفى بثلاثة قلوب حمراء.

لاحقاً في المساء نفسه، شاركت غوميز ألبوم صور زفافها عبر إنستغرام، مكتفية بكتابة التاريخ "27/9/2025"، فيما ردّ بلانكو قائلاً: "زوجتي في الحياة الواقعية". الألبوم تضمن لقطات رومانسية للثنائي وتفاصيل إطلالة العروس مع باقة الزهور وفستانها الأنيق.

الزواج جاء بعد رحلة حب بدأت مهنياً منذ عام 2019 مع التعاون في أغنية "I Can’t Get Enough"، ثم أغنية "Single Soon" في 2023، لتتطور العلاقة عاطفياً حتى إعلان خطوبتهما في ديسمبر 2024. وفي مارس الماضي، أطلق الثنائي ألبوماً مشتركاً بعنوان "I Said I Love You First"، الذي حقق نجاحاً لافتاً واحتل المرتبة الثانية في قائمة بيلبورد 200، قبل أن يكللا هذه المسيرة بزفاف هادئ تحوّل إلى لحظة خالدة لمعجبيهما حول العالم.

اقرأ ايضا في فن

كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض
08:54

كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض

شهد بوليفارد الرياض مساء الأحد حدثاً لافتاً، حيث قام نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت بوضع بصمة يده على جدار النجوم، في تقليد يكرّم أبرز الشخصيات التي تزور المكان وتترك أثراً في ذاكرة الجمهور. وقد وثّقت شركة روتانا اللحظة عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، أظهر هارت وهو يضع بصمته وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تاريخية".

08:54

كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض

شهد بوليفارد الرياض مساء الأحد حدثاً لافتاً، حيث قام نجم الكوميديا العالمي كيفن هارت بوضع بصمة يده على جدار النجوم، في تقليد يكرّم أبرز الشخصيات التي تزور المكان وتترك أثراً في ذاكرة الجمهور. وقد وثّقت شركة روتانا اللحظة عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، أظهر هارت وهو يضع بصمته وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ووصفت الحدث بأنه "لحظة تاريخية".

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت
07:12

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت

طمأنت الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها على وضعها الصحي بعد تحسن حالتها، وذلك عقب الأزمة التي تعرّضت لها مؤخراً ونُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

07:12

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت

طمأنت الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها على وضعها الصحي بعد تحسن حالتها، وذلك عقب الأزمة التي تعرّضت لها مؤخراً ونُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها
04:43

ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.

04:43

ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.

اخترنا لك
كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض
08:54
حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت
07:12
ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها
04:43
وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان
04:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025