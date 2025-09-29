بيني بلانكو يعلن زواجه من سيلينا غوميز بطريقته الخاصة

بلانكو، البالغ من العمر 37 عاماً، نشر أول تعليق له بعد الزفاف عبر حسابه على ، حيث شارك مجموعة من الصور من أجواء الحفل وكتب: "لقد تزوجت من أميرة ديزني الحقيقية". أما غوميز، البالغة 33 عاماً، فبدت متألقة بفستان زفاف مصمم خصيصاً لها، بينما اختار بلانكو إطلالة كلاسيكية أنيقة باللونين والأسود. الصور وثّقت لحظات رومانسية بين ، إلى جانب لقطات لخواتم الزواج ومشاهد طريفة أضفت طابعاً عفوياً على المناسبة.

المباركات انهالت على الثنائي من أبرز نجوم هوليوود، حيث كتبت المغنية SZA: "رائع بكل معنى الكلمة.. أحبكم جميعاً"، بينما علّقت هيلتون: "يا لها من أمسية رائعة للاحتفال بزفافكما! أحبكما كثيراً"، أما الممثل آرون بول فاكتفى بثلاثة قلوب حمراء.

لاحقاً في المساء نفسه، شاركت غوميز ألبوم صور زفافها عبر إنستغرام، مكتفية بكتابة التاريخ "27/9/2025"، فيما ردّ بلانكو قائلاً: "زوجتي في الحياة الواقعية". الألبوم تضمن لقطات رومانسية للثنائي وتفاصيل إطلالة العروس مع باقة الزهور وفستانها الأنيق.

الزواج جاء بعد رحلة حب بدأت مهنياً منذ عام 2019 مع التعاون في أغنية "I Can’t Get Enough"، ثم أغنية "Single Soon" في 2023، لتتطور العلاقة عاطفياً حتى إعلان خطوبتهما في ديسمبر 2024. وفي مارس الماضي، أطلق الثنائي ألبوماً مشتركاً بعنوان "I Said I Love You First"، الذي حقق نجاحاً لافتاً واحتل المرتبة الثانية في قائمة بيلبورد 200، قبل أن يكللا هذه المسيرة بزفاف هادئ تحوّل إلى لحظة خالدة لمعجبيهما حول .