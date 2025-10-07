سعد لمجرد يوجّه رسالة دعم مؤثرة لـ فضل شاكر بعد تسليمه نفسه للجيش اللبناني

كتب لمجرد في رسالته الموجهة لفضل:

" فضل، أنت لست مجرد فنان بالنسبة إليّ، بل أخي الغالي الذي أحمله في قلبي بمحبة ووفاء لا يتغيّران. عرفتك عن قرب، ورأيت فيك الصدق في كل شيء، وطيبة القلب التي تُحسّ في صوتك وفي وجودك. صوتك دائمًا ، يصل إلى القلب مباشرة، ويترك أثرًا لا يُنسى. ما نسيتك يومًا، ولا غبت عن دعائي في كل حين. أسأل أن يفرّجها عليك ويعيدك إلينا سالمًا غانمًا، كما عهدناك دائمًا… كبيرًا بفنك وإنسانيتك وصدقك. قريبًا سيعود الفرح إليك يا غالي، وتشرق أيامنا بعودتك".

كلمات لمجرد لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره وجمهور فضل شاكر، الذين رأوا في المنشور لفتة إنسانية تعبّر عن عمق العلاقة بين النجمين، خصوصًا بعد سنوات من الغياب الإجباري التي عاشها شاكر داخل المخيم، قبل أن يسلم نفسه للسلطات .

ويتابع الفريق القانوني للفنان فضل شاكر ملفه أمام في ، تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها بداية صفحة في مسيرته الفنية والإنسانية.

المنشور جمع بين المشاعر الأخوية والفنية، ليعيد إلى الأذهان العلاقة القديمة التي جمعت بين شاكر ولمجرد منذ سنوات، حين أعرب الأخير مرارًا عن إعجابه بفن فضل وتأثيره في جيله.