الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نضال الأحمدية تكشف معلومات عن فضل شاكر: &quot;مريض ورفض الهرب رغم كل الضغوط&quot;
نضال الأحمدية تكشف معلومات عن فضل شاكر: "مريض ورفض الهرب رغم كل الضغوط"
A-
A+

نضال الأحمدية تكشف معلومات عن فضل شاكر: "مريض ورفض الهرب رغم كل الضغوط"

فن

2025-10-07 | 03:29
نضال الأحمدية تكشف معلومات عن فضل شاكر: "مريض ورفض الهرب رغم كل الضغوط"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نضال الأحمدية تكشف معلومات عن فضل شاكر: "مريض ورفض الهرب رغم كل الضغوط"

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تفاصيل صادمة عن السنوات التي قضاها الفنان فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة، قبل أن يتخذ قراره المفاجئ بتسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد أكثر من 13 عامًا من العزلة والتواري.

وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضحت الأحمدية أن فضل عاش ظروفًا قاسية نفسيًا وصحيًا، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة وقالت: "فضل مريض، عنده سكر وعنده ست مئة مصيبة… وما بكفي أنه سلّم حاله حتى يواجه القضاء بشجاعة".

وأفصحت عن أن بعض الفنانين وأصدقائه عرضوا عليه الهروب بحرًا من لبنان، لكنه رفض الفكرة قائلًا: "لو هربت، بصير مجرم… بدي خلّص القصة وجهاً لوجه". وأضافت أن شاكر كان يتعرض لاعتداءات وابتزازات داخل المخيم، وأن منزله سُرق أكثر من مرة، مؤكدة: "فضل لم يقتل أحدًا من الجيش، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي".

الأحمدية رأت أن القضاء اللبناني سيكون صارمًا في محاكمته، لكن الظروف الإنسانية والصحية التي عاشها قد تدفع المحكمة إلى تخفيف الأحكام، قائلة: "فضل عاش إرهابًا وضغطًا نفسيًا وجسديًا كبيرًا… هذه المرة لا تدخلات دولية، ولا صفقات سياسية، كل شيء يجري داخل السيادة اللبنانية".

وأشارت إلى أن الفنان اللبناني يعيش ندمًا حقيقيًا على قراراته السابقة بعد أن خسر منزله ومطعمه وكل ما يملك، مضيفة: "هو إنسان طيب، ما بينتمي لجماعة إرهابية، تصرّف بعفوية ودُفع إلى الزاوية".

أما عن مستقبله الفني، فأكدت أنه لم يعتزل الغناء يومًا، بل انسحب مؤقتًا بسبب الظروف التي مرّ بها، وقالت: "الفن هو نفسه، ما بيقدر يعيش من دونه، وعودته كانت نتيجة طبيعية لاستعادة توازنه بعد كل ما مرّ به".

يُذكر أن فضل شاكر، البالغ من العمر 56 عامًا، سلّم نفسه طوعًا مساء السبت الرابع من أكتوبر 2025 عند حاجز الحسبة على مدخل مخيم عين الحلوة، قبل نقله إلى وزارة الدفاع في بعبدا، حيث بدأت التحقيقات بإشراف القضاء المختص. ومن المقرر أن يمثل شاكر أمام المحكمة العسكرية صباح الثلاثاء لبدء محاكمته في القضايا العالقة منذ عام 2013.

اقرأ ايضا في فن

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
05:15

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

05:15

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.

04:53

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.

اخترنا لك
خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
05:15
إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53
ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل
04:28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025