انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة

الحلقة الأولى من الموسم الجديد تتناول باقة من الاجتماعية الحساسة التي تشغل الرأي ، منها ملف المدارس الخاصة والتعليم، إلى جانب الزواج المدني وموضوع النصب المقنّن الذي يمسّ حياة المواطنين اليومية، في طرح مباشر وجريء يعكس نبض الناس وتناقضات .

ويقدّم البرنامج في موسمه الثاني صيغة متجددة تدمج بين الاستوديو و"الاستوديو المتحرّك"، إذ يرافق زافين مراسل يجوب شوارع ليسمع أصوات الناس مباشرة وينقل معاناتهم على ، ما يجعل من البرنامج منبرًا تفاعليًا يوصل رأي الشارع ويضع الضوء على الملفات التي تتحول إلى قضايا رأي عام.

"سيرة وكملت" لا يكتفي بعرض القصص الإنسانية، بل يسعى إلى فتح نقاش حول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الفنية، بأسلوب يجمع بين الجدّية والتشويق، في قالبٍ يعكس الواقع اللبناني كما هو، بلا تزييف ولا مبالغات.

ويؤكد فريق العمل أن هذا الموسم سيكون أكثر قربًا من الناس، مع حلقات تمسّ يوميات المواطن وتقدّم شهادات حقيقية من مختلف المناطق ، ضمن رؤية إعلامية تعتمد الجرأة والموضوعية والمسؤولية الاجتماعية.

بهذا، يعود زافين ليواصل مسيرته في تسليط الضوء على القضايا التي تُحرّك العام، من خلال برنامج أسبوعي مختلف يربط بين الشارع والاستوديو، بين الواقع والإعلام، وبين المواطن وصوته الذي لا يُسمع إلا حين يُروى.