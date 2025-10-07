الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انطلاق الموسم الثاني من برنامج &quot;سيرة وكملت&quot; مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة
انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة
A-
A+

انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة

فن

2025-10-07 | 12:12
انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة

تعود شاشة قناة الجديد هذا الأسبوع مع انطلاقة الموسم الثاني من البرنامج الاجتماعي الحواري "سيرة وكملت" من تقديم الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان، والذي يعرض مساء الأربعاء عند الساعة 21:30.

الحلقة الأولى من الموسم الجديد تتناول باقة من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تشغل الرأي العام اللبناني، منها ملف المدارس الخاصة والتعليم، إلى جانب الزواج المدني وموضوع النصب المقنّن الذي يمسّ حياة المواطنين اليومية، في طرح مباشر وجريء يعكس نبض الناس وتناقضات المجتمع اللبناني.

ويقدّم البرنامج في موسمه الثاني صيغة متجددة تدمج بين الاستوديو الثابت و"الاستوديو المتحرّك"، إذ يرافق زافين مراسل يجوب شوارع لبنان ليسمع أصوات الناس مباشرة وينقل معاناتهم على الهواء، ما يجعل من البرنامج منبرًا تفاعليًا يوصل رأي الشارع ويضع الضوء على الملفات التي تتحول إلى قضايا رأي عام.

"سيرة وكملت" لا يكتفي بعرض القصص الإنسانية، بل يسعى إلى فتح نقاش وطني صادق حول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الفنية، بأسلوب يجمع بين الجدّية والتشويق، في قالبٍ يعكس الواقع اللبناني كما هو، بلا تزييف ولا مبالغات.

ويؤكد فريق العمل أن هذا الموسم سيكون أكثر قربًا من الناس، مع حلقات تمسّ يوميات المواطن وتقدّم شهادات حقيقية من مختلف المناطق اللبنانية، ضمن رؤية إعلامية تعتمد الجرأة والموضوعية والمسؤولية الاجتماعية.

بهذا، يعود زافين ليواصل مسيرته في تسليط الضوء على القضايا التي تُحرّك النقاش العام، من خلال برنامج أسبوعي مختلف يربط بين الشارع والاستوديو، بين الواقع والإعلام، وبين المواطن وصوته الذي لا يُسمع إلا حين يُروى.

اقرأ ايضا في فن

بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل
11:25

بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل

عاد رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي إلى صدارة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من انفصاله عن النجمة هاندا أرتشيل، وذلك عقب خطوة بسيطة على "إنستغرام" أشعلت موجة من التكهنات والجدل.

11:25

بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل

عاد رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي إلى صدارة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من انفصاله عن النجمة هاندا أرتشيل، وذلك عقب خطوة بسيطة على "إنستغرام" أشعلت موجة من التكهنات والجدل.

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
05:15

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

05:15

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

اخترنا لك
بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل
11:25
خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
05:15
إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025