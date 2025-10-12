دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة

الحلقة التي استضافت كلًّا من طوني عيسى، ليا حمزة، عز دلول، ورحاب الملط، حملت مزيجًا من المواجهات الشخصية، الاعترافات المؤثرة، واللحظات الإنسانية العميقة.

في بداية الحلقة، كان الحضور لافتًا للممثل طوني عيسى الذي قدّم واحدة من أكثر لحظاته صدقًا على الشاشة، حين استعاد ذكريات طفولته القاسية خلال الحرب ، متحدثًا عن تأثير تلك المرحلة في تكوين شخصيته ومسيرته الفنية. وأكّد أنّ الصعوبات التي عاشها جعلته أكثر تمسكًا بالحياة والأسرة، وأنه رغم القسوة، “الحرب علّمتني أقدّر السلام.”

أما عز دلول، فكان الأكثر جرأة، إذ كسر الخطوط الحمراء بتصريحاته المباشرة حول الخيانة في العلاقات، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل بعد عرض الحلقة. لم يتردد عز في آرائه بصراحة تامة، معتبرًا أنّ المواجهة والصدق مع الذات هما أساس أي علاقة حقيقية.

في المقابل، قدّمت ليا حمزة لحظات مؤثرة حين واجهت والدتها على في موقف إنساني أعاد إلى ذاكرتها حادثًا أليمًا من الماضي، فذرفت الدموع وسط دعم الجمهور في الاستوديو وتعاطف المشاهدين عبر الشاشة.

كما فتحت رحاب الملط قلبها لتتحدث عن علاقتها بوالدها ومعاناتها العائلية، كاشفة عن تفاصيل مؤلمة شكّلت شخصيتها القوية ، وقالت إنها رغم الألم “تعلمت المسامحة لتعيش .”

حلقة “المؤثر الحقيقي” كانت استثنائية بصدقها وتنوعها، جمعت بين الجرأة والدموع والاعترافات الإنسانية، مقدّمة نموذجًا جديدًا من الحوارات التي تُظهر الوجه الحقيقي للمؤثرين بعيدًا عن الصور اللامعة على السوشيال ميديا.

يمكن مشاهدة الحلقة الكاملة عبر “الجديد فن” على لمتابعة التفاصيل واللحظات التي لامست قلوب الجمهور.