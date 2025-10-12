الأخبار
دموع واعترافات في "المؤثر الحقيقي".. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة

فن

2025-10-12 | 07:00
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
Aljadeed
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة

قدّمت الإعلامية ريما كركي حلقة جديدة من برنامج “المؤثر الحقيقي” عبر قناة الجديد، جمعت مجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أمسية غلبت عليها الجرأة والمشاعر الصادقة.

الحلقة التي استضافت كلًّا من طوني عيسى، ليا حمزة، عز دلول، ورحاب الملط، حملت مزيجًا من المواجهات الشخصية، الاعترافات المؤثرة، واللحظات الإنسانية العميقة.

في بداية الحلقة، كان الحضور لافتًا للممثل طوني عيسى الذي قدّم واحدة من أكثر لحظاته صدقًا على الشاشة، حين استعاد ذكريات طفولته القاسية خلال الحرب اللبنانية، متحدثًا عن تأثير تلك المرحلة في تكوين شخصيته ومسيرته الفنية. وأكّد أنّ الصعوبات التي عاشها جعلته أكثر تمسكًا بالحياة والأسرة، وأنه رغم القسوة، “الحرب علّمتني أقدّر السلام.”

أما عز دلول، فكان الأكثر جرأة، إذ كسر الخطوط الحمراء بتصريحاته المباشرة حول الخيانة في العلاقات، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل بعد عرض الحلقة. لم يتردد عز في التعبير عن آرائه بصراحة تامة، معتبرًا أنّ المواجهة والصدق مع الذات هما أساس أي علاقة حقيقية.

في المقابل، قدّمت ليا حمزة لحظات مؤثرة حين واجهت والدتها على الهواء في موقف إنساني صادق أعاد إلى ذاكرتها حادثًا أليمًا من الماضي، فذرفت الدموع وسط دعم الجمهور في الاستوديو وتعاطف المشاهدين عبر الشاشة.

كما فتحت رحاب الملط قلبها لتتحدث عن علاقتها بوالدها ومعاناتها العائلية، كاشفة عن تفاصيل مؤلمة شكّلت شخصيتها القوية اليوم، وقالت إنها رغم الألم “تعلمت المسامحة لتعيش بسلام.”

حلقة “المؤثر الحقيقي” كانت استثنائية بصدقها وتنوعها، جمعت بين الجرأة والدموع والاعترافات الإنسانية، مقدّمة نموذجًا جديدًا من الحوارات التي تُظهر الوجه الحقيقي للمؤثرين بعيدًا عن الصور اللامعة على السوشيال ميديا.

يمكن مشاهدة الحلقة الكاملة عبر قناة “الجديد فن” على يوتيوب لمتابعة التفاصيل واللحظات التي لامست قلوب الجمهور.

زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة
07:24

زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة

أكدت مصادر خاصة لموقع القاهرة 24 أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجت رسميًا من رجل أعمال كويتي في علاقة تسير بسرية تامة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا.

07:24

زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة

أكدت مصادر خاصة لموقع القاهرة 24 أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجت رسميًا من رجل أعمال كويتي في علاقة تسير بسرية تامة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا.

الشامي يحتضن طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد مؤثر
07:12

الشامي يحتضن طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد مؤثر

تحوّل حفل الفنان الشاب الشامي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى أمسية مليئة باللحظات الإنسانية والعفوية التي خطفت الأضواء أكثر من الأغنيات نفسها، بعدما شهد المسرح سلسلة مواقف مؤثرة أظهرت الجانب الإنساني والمرح في شخصيته.

07:12

الشامي يحتضن طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد مؤثر

تحوّل حفل الفنان الشاب الشامي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى أمسية مليئة باللحظات الإنسانية والعفوية التي خطفت الأضواء أكثر من الأغنيات نفسها، بعدما شهد المسرح سلسلة مواقف مؤثرة أظهرت الجانب الإنساني والمرح في شخصيته.

سيف نبيل يشعل بيروت في أولى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد "SN Collection"
06:29

سيف نبيل يشعل بيروت في أولى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد “SN Collection”

أحيا الفنان العراقي سيف نبيل مساء السبت حفلاً غنائياً حاشداً في قاعة Beirut Hall في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيه الذين رددوا أغنياته الجديدة طوال السهرة.

06:29

سيف نبيل يشعل بيروت في أولى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد “SN Collection”

أحيا الفنان العراقي سيف نبيل مساء السبت حفلاً غنائياً حاشداً في قاعة Beirut Hall في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيه الذين رددوا أغنياته الجديدة طوال السهرة.

