سيف نبيل يشعل بيروت في أولى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد “SN Collection”

ويُعد هذا الحفل الأول للفنان بعد إطلاق ألبومه الجديد “SN Collection”، الذي حقق انتشاراً واسعاً عبر المنصات الرقمية خلال الأيام الماضية. وقدّم سيف خلال الأمسية مجموعة من أغاني الألبوم، إلى جانب أبرز أعماله السابقة التي اشتهر بها على الساحة .

وكانت أغنية “يا مهيوب”، التي تصدّرت الترند مؤخرًا، من أكثر اللحظات تفاعلاً في الحفل، حيث شاركه الجمهور الغناء وسط أجواء حماسية وموسيقى صاخبة أضفت طابعاً احتفالياً على الليلة.

وحظي الحفل بتعليقات إيجابية من الحاضرين ومن رواد الذين أثنوا على أداء سيف نبيل وحضوره المسرحي المميز، مؤكدين أن ما زالت وجهة النجوم العرب لإطلاق أجمل حفلاتهم.

بهذا الظهور، يواصل سيف نبيل تعزيز مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء والعربي، جامعاً بين الرومانسية والطرب الحديث، ومثبتاً أن نجاحه المستمر يتجاوز حدود بلده إلى مختلف العواصم العربية.