نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

وجاء التكريم وسط حضور نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية والاجتماعية، حيث صعد الأتات إلى المسرح وسط تصفيق طويل من الجمهور الذي عبّر عن محبته وتقديره لفنه. وفي كلمته، أعرب نادر عن امتنانه لهذا التكريم الذي وصفه بأنه الأقرب إلى قلبه، لأنه صادر من وطنه وبين جمهوره الذي كان الداعم الأكبر له منذ بداياته.
هذا التكريم يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير بقلعة بعلبك التاريخية، حيث قدّم أغنية "بعلبك" أمام آلاف الحاضرين في ليلة استثنائية أعادت للأذهان روح الفن اللبناني الأصيل بنفَسٍ حديث، لتشكل محطة مفصلية في مشواره الفني.
ويؤكد هذا الحدث من جديد مكانة نادر الأتات كرمزٍ للشباب اللبناني المعاصر، استطاع بذكائه الفني وصوته الدافئ أن يجمع بين الأصالة والعصرية، ليكرّس نفسه كأحد أبرز الأصوات اللبنانية التي تحمل رسالة الأغنية المحلية إلى العالم العربي بروحٍ جديدة وهوية واضحة.
توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.
يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.
تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن المغنية الأسترالية الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم الأمريكية للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.