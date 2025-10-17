نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

وجاء التكريم وسط حضور نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية والاجتماعية، حيث صعد الأتات إلى المسرح وسط تصفيق طويل من الجمهور الذي عبّر عن محبته وتقديره لفنه. وفي كلمته، أعرب نادر عن امتنانه لهذا التكريم الذي وصفه بأنه الأقرب إلى قلبه، لأنه صادر من وطنه وبين جمهوره الذي كان الداعم الأكبر له منذ بداياته.

هذا التكريم يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير بقلعة التاريخية، حيث قدّم أغنية "بعلبك" أمام آلاف الحاضرين في ليلة استثنائية أعادت للأذهان روح الفن اللبناني الأصيل بنفَسٍ حديث، لتشكل محطة مفصلية في مشواره الفني.

ويؤكد هذا من جديد مكانة نادر الأتات كرمزٍ للشباب اللبناني المعاصر، استطاع بذكائه الفني وصوته الدافئ أن يجمع بين الأصالة والعصرية، ليكرّس نفسه كأحد أبرز الأصوات التي تحمل رسالة الأغنية المحلية إلى بروحٍ وهوية واضحة.