نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

فن

2025-10-17 | 07:22
نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

وجاء التكريم وسط حضور نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية والاجتماعية، حيث صعد الأتات إلى المسرح وسط تصفيق طويل من الجمهور الذي عبّر عن محبته وتقديره لفنه. وفي كلمته، أعرب نادر عن امتنانه لهذا التكريم الذي وصفه بأنه الأقرب إلى قلبه، لأنه صادر من وطنه وبين جمهوره الذي كان الداعم الأكبر له منذ بداياته.

هذا التكريم يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير بقلعة بعلبك التاريخية، حيث قدّم أغنية "بعلبك" أمام آلاف الحاضرين في ليلة استثنائية أعادت للأذهان روح الفن اللبناني الأصيل بنفَسٍ حديث، لتشكل محطة مفصلية في مشواره الفني.

ويؤكد هذا الحدث من جديد مكانة نادر الأتات كرمزٍ للشباب اللبناني المعاصر، استطاع بذكائه الفني وصوته الدافئ أن يجمع بين الأصالة والعصرية، ليكرّس نفسه كأحد أبرز الأصوات اللبنانية التي تحمل رسالة الأغنية المحلية إلى العالم العربي بروحٍ جديدة وهوية واضحة.

اقرأ ايضا في فن

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
04:52

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

04:52

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
04:48

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن المغنية الأسترالية الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم الأمريكية للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

04:48

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن المغنية الأسترالية الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم الأمريكية للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
04:52
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
04:48
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها
04:10

