معتصم النهار يتعرض لإصابة في وجهه تقلق الجمهور على صحته
معتصم النهار يتعرض لإصابة في وجهه تقلق الجمهور على صحته
معتصم النهار يتعرض لإصابة في وجهه تقلق الجمهور على صحته

فن

2025-10-17 | 13:20
معتصم النهار يتعرض لإصابة في وجهه تقلق الجمهور على صحته
Aljadeed
معتصم النهار يتعرض لإصابة في وجهه تقلق الجمهور على صحته

تعرّض الفنان السوري معتصم النهار لإصابة في وجهه خلال الأيام الأولى من تصوير آخر أعماله، الذي يجمعه بالفنانة المصرية ياسمين صبري في أول تعاون فني بينهما، ما أدى إلى توقف التصوير لساعات قبل أن يستأنف العمل لاحقاً بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبحسب مصادر من موقع التصوير في مدينة الغردقة، وقعت الحادثة أثناء تصوير أحد المشاهد التي تجمع النهار بالفنان خالد سرحان، حيث كان من المفترض أن يقوم الأخير بضربه بمحفظة النقود في إطار المشهد، لكن الضربة جاءت أقوى من المتوقع وأصابت وجهه مباشرة، ما تسبب في تورم ونزيف خفيف استدعى تدخلاً طبياً سريعاً من فريق الإنتاج.

وبحسب مقطع فيديو متداول، أظهر معتصم النهار وهو يتلقى الإسعافات الأولية بعد نزيفٍ في الأنف نتيجة إصابته أثناء أحد المشاهد الحركية.

ورغم الألم، بدا الفنان السوري هادئًا ومتماسكًا، إذ وقف على قدميه بعد دقائق فقط ليكمل التصوير، ما أثار إعجاب طاقم العمل والجمهور على حد سواء.

وتم إيقاف التصوير مؤقتاً لحين التأكد من سلامة النجم السوري، حيث تلقى الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووُضع الثلج على منطقة الإصابة لتخفيف الورم.

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل من محبي الفنان، الذين أعربوا عن فرحتهم بسلامته، وجاء في أبرزها "الحمد لله على سلامتك يا نجمنا الغالي، الله يحميك ويبعد عنك كل شر"، "حتى بعد الإصابة كملت المشهد.. احتراف حقيقي". 

وأكدت مصادر مقربة من النهار أن حالته الصحية مستقرة تماماً، وأنه أصرّ على العودة إلى التصوير في اليوم نفسه بعد فترة قصيرة من الراحة، مؤكداً التزامه بجدول التصوير المحدد حرصاً على سير العمل دون تأخير.

 

 

