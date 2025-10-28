سلاف فواخرجي تردّ على منتقديها بعد قرارها الإقامة في مصر

ونشرت فواخرجي عبر حسابها الرسمي على منشورًا وجّهت فيه رسالة مباشرة لمنتقديها، قائلة: "للأشقاء السوريين الذين ينهالون عليّ بالشتائم ويتهمونني بالتطبيل بسبب حبّي لمصر المحروسة، والذي بدأ منذ نعومة أظافري ككل العرب بالعموم، وكبيت عروبي بالخصوص تربيت وتشربت فيه حب مصر وكل بلادنا العربية… أقول لهم مدندنة جملة من أغنية (الغزالة رايقة): الطبلة دي؟ لا ده قلبي."

وأضافت الفنانة : "نعم، إنه قلبي… وبيدق على المقسوم! شكراً للمقسوم الذي جعلني في مصر… وشكراً."

وكانت سلاف قد عبّرت سابقًا عن إعجابها الكبير بمصر وشعبها، معتبرة أنها "وطن السلام والإبداع"، وكتبت في منشور سابق: "السلام عقيدة وطن وإرادة شعب، واللي ميعرفش مصر ميعرفش يعني إيه ."

كما وجّهت رسالة دعم إلى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عقب بيانه الأخير ردًا على تصريحات إعلام ، وعلّقت بالقول: "بيان فناني مصر جموعهم وبتوقيع نقيبهم، يحترم… حمى مصر وشعبها وفنانيها، وأدام عليها الأمن والأمان والكرامة."

سلاف فواخرجي، التي تعدّ من أبرز نجمات الدراما السورية والعربية، تبدو متمسكة بخيارها الإنساني والفني بالعيش في ، معتبرة أن الفن لا يعرف حدودًا، وأن مصر كانت وستبقى "قلب العروبة النابض".