إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان

شهد الحفل حضور مجموعة من أبرز الفنانين المصريين، من بينهم أحمد السقا، ماجد المصري، كريم فهمي، والفنانة إلهام شاهين، إلى جانب شخصيات عامة معروفة، حيث تبادلوا التهاني وشاركوا إليسا فرحتها بهذه المناسبة الخاصة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه إليسا وهي تتغزل بالفنان المصري كريم فهمي قائلة له مازحة: “أنت أمور بشكل وبقعد أتغزل فيك في المسلسل”، وهو المقطع الذي لاقى انتشارًا واسعًا بين جمهورها. وعبّرت إليسا عن امتنانها لكل من احتفل بها أو وجّه لها التهنئة، فكتبت عبر حسابها على إنستغرام: “شكراً لجميع رسائلكم وكلماتكم الرقيقة. العائلة، الأصدقاء، المعجبين وكل من فكر بي، أنتم تذكرونني كم أنا سعيدة حقًا لكوني محاطة بكل هذا الحب. نخب البدايات الجديدة والأيام الأكثر إشراقًا المليئة بالسعادة والحب والامتنان… دائمًا.” وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشورها، حيث انهالت عليها التعليقات والتهاني من مختلف أنحاء الوطن العربي، متمنين لها عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والتألق.