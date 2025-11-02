رغم سجنه.. فضل شاكر يحقق 800 ألف دولار من أغانيه في شهر واحد

وأشارت التقارير إلى أن إيراداته خلال شهر واحد تجاوزت 800 ألف دولار أمريكي، من الإعلانات وحقوق البث الرقمي لأغانيه المنتشرة على المنصات الموسيقية المختلفة.
وتشير البيانات إلى أن أغاني فضل شاكر، التي لا تزال تحظى بإقبال جماهيري واسع في الدول العربية، تحقق ملايين المشاهدات والاستماعات شهرياً على منصات مثل يوتيوب، سبوتيفاي، وأنغامي. كما ساهمت إعادة نشر مقاطع حفلاته القديمة في زيادة عدد المتابعين والمشاهدات، ما انعكس إيجاباً على إيراداته الرقمية.
ويُعتبر فضل شاكر من أكثر الأصوات تأثيراً في العالم العربي، ورغم غيابه عن الساحة الفنية بسبب مشكلاته القانونية، لا يزال محتفظاً بجمهور كبير. ويؤكد مراقبون أن استمرار نجاحه المالي والفني من داخل السجن يعكس قوة إرثه الغنائي واستمرار شعبيته.
وأوضحت مصادر مقربة أن إدارة أعماله تتابع بدقة حقوق الملكية الفكرية والإيرادات الرقمية، موضحة أن معظم أرباحه تأتي من منصات البث الرسمية، خصوصاً بالنسبة للفنانين الذين يمتلكون مكتبة موسيقية ضخمة، مثل فضل شاكر. وتشير الأرقام إلى أن أغانيه الكلاسيكية مثل “يا غايب”، “لو على قلبي”، و“راحوا” تحقق ملايين المشاهدات شهرياً رغم مرور أكثر من عقد على صدورها.