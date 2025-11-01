الأخبار
افتتاح تاريخي لـ المتحف المصري الكبير.. شريهان تغني "لحن الوحدة" أمام 79 وفداً دولياً
افتتاح تاريخي لـ المتحف المصري الكبير.. شريهان تغني "لحن الوحدة" أمام 79 وفداً دولياً
افتتاح تاريخي لـ المتحف المصري الكبير.. شريهان تغني "لحن الوحدة" أمام 79 وفداً دولياً

فن

2025-11-01 | 14:57
افتتاح تاريخي لـ المتحف المصري الكبير.. شريهان تغني "لحن الوحدة" أمام 79 وفداً دولياً
Aljadeed
افتتاح تاريخي لـ المتحف المصري الكبير.. شريهان تغني "لحن الوحدة" أمام 79 وفداً دولياً

شهدت القاهرة مساء السبت 1 نوفمبر 2025، انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُلقب بـ"أكبر متحف للحضارة الواحدة في العالم"، في حدث حضاري يجمع بين التراث القديم والتكنولوجيا الحديثة، وسط حضور دولي رفيع ومتابعة عالمية. برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر الحفل 79 وفداً رسمياً، بما في ذلك 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول مثل ملوك بلجيكا وإسبانيا والأردن، ورؤساء ألمانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. يأتي هذا الافتتاح بعد 20 عاماً من التخطيط، بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار، ويُعدّ رمزاً لريادة مصر الثقافية، خاصة مع نقل كنوز توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.



*افتتاح مؤثر بشريهان: "كلنا قلب واحد" من أرض السلام*  
بدأ الحفل الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث استهلّت النجمة شريهان الاحتفال بكلماتها الشعرية: "سلام من أرض السلام"، مشددة على وحدة الإنسانية: "من هنا بدأت الحكاية، حضارة علّمتنا أن مصيرنا واحد مهما اختلفنا، كلنا قلب واحد، ومن كل قارات العالم بنعزف لحنًا واحدًا". نُقلت الكلمات مباشرة إلى عواصم العالم عبر بث عالمي، تلتها عروض فنية مصرية تقليدية ومعاصرة، تجسّد امتداد الحضارة الفرعونية عبر الثقافات، مع التركيز على رسالة السلام والتواصل الإنساني.

*عروض موسيقية مبهرة بقيادة ناير ناجي: اندماج التراث والحداثة*  
أضاء الحفل بعرض موسيقي استثنائي قدمه المايسترو ناير ناجي (مواليد 1970 في الإسكندرية)، بالتعاون مع الموسيقار هشام نزيه وفرقة من العازفين أمام الرئيس السيسي. ناجي، الذي درس البيانو في الإسكندرية تحت إشراف هيرتا بابو، ثم في القاهرة والمدرسة الملكية بلندن (شهادات 1996)، وباريس (دبلوم 2001)، قاد عروضاً دولية مثل "كورو دي تريس كولتوراس" في المغرب عام 2004، وعروض أوبرالية في منتدى شباب العالم. العرض مزج إيقاعات فرعونية قديمة مع موسيقى حديثة، مُبثّ مباشرة على قنوات مثل "القاهرة" و"المصرية"، ليبرز كيف يحافظ المتحف على الأصالة مع الابتكار.

*المتحف المصري الكبير: صرح أخضر يروي تاريخ مصر على 500 ألف متر مربع*  
يقع المتحف قرب أهرامات الجيزة على مساحة 500 ألف متر مربع (ضعف اللوفر)، ويُصنّف كـ"مبنى أخضر" يوفر 60% من الطاقة والمياه، بتمويل ذاتي وقروض يابانية. يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي 5000 عام من التاريخ المصري، من العصور الفرعونية إلى البطلمية، بما في ذلك 5 آلاف قطعة من كنوز توت عنخ آمون معروضة مجتمعة لأول مرة. من أبرز معالمه "الدرج العظيم" بتماثيل الملوك، قاعة رمسيس الثاني، ومتحف مراكش خوفو (نُقلت مراكبه عام 2021 في عملية نقل تاريخية). المتحف ليس عرضاً فقط، بل مركز تعليمي يشمل قاعات تفاعلية، متحف أطفال، سينما، وتطبيق ذكي يدعم الواقع الافتراضي (VR/AR) والذكاء الاصطناعي لجولات شخصية، مما يجعله "متحفاً ذكياً" متاحاً عالمياً كتراث يونسكو.

سيفتح المتحف للجمهور في 4 نوفمبر 2025، بأسعار تذاكر مرنة: 200 جنيه للمصريين البالغين، 100 جنيه للأطفال/الطلاب/كبار السن، و1450 جنيه للأجانب. هذا الحدث يُعيد إحياء السياحة المصرية، ويؤكد دور مصر كحارسة للتراث الإنساني، في عصر ذهبي جديد لعلم المصريات

