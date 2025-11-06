الأخبار
أنجلينا جولي تواجه أزمة أثناء جولتها لدعم الأطفال النازحين في أوكرانيا
أنجلينا جولي تواجه أزمة أثناء جولتها لدعم الأطفال النازحين في أوكرانيا
أنجلينا جولي تواجه أزمة أثناء جولتها لدعم الأطفال النازحين في أوكرانيا

فن

2025-11-06 | 04:20
أنجلينا جولي تواجه أزمة أثناء جولتها لدعم الأطفال النازحين في أوكرانيا
أنجلينا جولي تواجه أزمة أثناء جولتها لدعم الأطفال النازحين في أوكرانيا

تعرضت الممثلة والمبعوثة الإنسانية أنجلينا جولي لموقف محرج خلال زيارتها إلى أوكرانيا. فقد احتجز موظفو مركز التجنيد أحد أفراد فريقها الشخصي أثناء مرورهم بنقطة تفتيش في منطقة ميكولايف، ما دفع جولي للتدخل شخصياً لضمان إطلاق سراحه.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية ومسؤولون محليون أن الرجل المحتجز كان سائق جولي، وكان يُعد جندياً احتياطياً مطلوباً لحضور دورة إعادة تدريب عسكري. ورغم مشاركة القوات البرية الأوكرانية بياناً يوضح الحادثة، تم حذفه لاحقاً، مع التأكيد على عدم إمكانية تأكيد أو نفي جميع التفاصيل حتى الآن.

وتأتي زيارة جولي ضمن جولتها لدعم الأطفال النازحين والمتضررين من الحرب في المناطق المتضررة، وقد وثقت صور وفيديوهات تواجدها في مركز التجنيد أثناء التفاوض لإطلاق سراح عضو فريقها المحتجز.

