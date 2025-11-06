أنجلينا جولي تواجه أزمة أثناء جولتها لدعم الأطفال النازحين في أوكرانيا

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية ومسؤولون محليون أن الرجل المحتجز كان سائق جولي، وكان يُعد جندياً احتياطياً مطلوباً لحضور دورة إعادة تدريب عسكري. ورغم مشاركة القوات البرية الأوكرانية بياناً يوضح الحادثة، تم حذفه لاحقاً، مع التأكيد على عدم إمكانية تأكيد أو نفي جميع التفاصيل حتى الآن.
وتأتي زيارة جولي ضمن جولتها لدعم الأطفال النازحين والمتضررين من الحرب في المناطق المتضررة، وقد وثقت صور وفيديوهات تواجدها في مركز التجنيد أثناء التفاوض لإطلاق سراح عضو فريقها المحتجز.
ذكرت صحيفة القبس أن النيابة العامة أمرت،يوم امس الأربعاء، بحبس ممثلة مشهورة لمدة 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي على ذمة قضية تتعلق بأمن الدولة، وذلك عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب لها.
ذكرت صحيفة Page Six نقلًا عن مصادر مقربة من القصر الملكي أن الأمير هاري قد يواجه خطر فقدان لقبه الملكي، في خطوة مشابهة لما حدث مع عمه أندرو ماونتباتن-وندسور بعد تجريده من ألقابه
في تطور جديد ومثير في النزاع القضائي بين النجم جاستن بالدوني والممثلة بليك ليفلي، كشف محامي بالدوني عن سبب عدم تعديل الدعوى القضائية البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.