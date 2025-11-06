سجن الممثلة الكويتية الهام الفضالة في قضية امن دولة؟

وبحسب ما تداوله عدد من المتابعين يرجح أن الممثلة هي .

وكان موقع "إكس" قد شهد أخيراً تداول تسريب صوتي مزعوم للفضالة، يتضمن انتقادات للأوضاع في البلاد، واصفة إياها بأنها "ديرة ظلم" و"ديرة مو لأهلها، ديرة للغرباء"... رغم تأكيد "حبّها للكويت ووطنيتها"، على حد تعبيرها.

يُذكر أن التسجيل يعود إلى عام 2021، وقد تمت مواجهة الفضالة بالمقطع المصوّر المنسوب إليها، وتقرر إيداعها في سجن النساء "قيد التحقيق" بانتظار نتائج الأدلة الجنائية التي ستحدّد مدى صحة الصوت ونسبه إليها، وذلك بحسب ما تم تداوله على عدد من المواقع والصفحات الفنية.