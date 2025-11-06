نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا

منذ اللحظة الأولى، بدت بكامل تألقها، وسط تفاعل لافت من الجمهور الإندونيسي الذي ردد أغانيها كلمةً بكلمة، خصوصًا خلال أداء “إنت إيه” و“ما تيجي هنا”. وقالت نانسي بعد الحفل: "ما حدث الليلة يفوق الوصف. لم أتوقع هذا الكم من الحب والتفاعل. جمهور ترك في قلبي أثرًا لن أنساه."

الليلة حملت أيضًا مفاجأة خاصة تمثلت بصعود أيو تينتينغ (Ayu Ting Ting) إلى المسرح لمشاركة نانسي غناء “ما تيجي هنا”، في لحظة وُصفت بأنها واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في الحفل، حيث امتزجت الثقافتان والإندونيسية في مشهدٍ رمزيٍ للاحتفاء بالفن كجسر للتواصل.

تميز الحفل بإنتاج بصري وصوتي عالمي المستوى، من مؤثرات ضوئية مبهرة إلى عرض ديناميكي متكامل استمر لساعتين متواصلتين، قدّمت خلالهما نانسي باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور حول .

وبعد ساعات فقط من انتهاء الحفل، تصدّر وسم #NancyInIndonesia قوائم في إندونيسيا وعدد من ، فيما وصفت الصحف المحلية بأنه “تاريخي” يعيد التأكيد على مكانة كأيقونة عربية تخاطب العالم بلغة الموسيقى.