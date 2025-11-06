نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا

منذ اللحظة الأولى، بدت نانسي بكامل تألقها، وسط تفاعل لافت من الجمهور الإندونيسي الذي ردد أغانيها كلمةً بكلمة، خصوصًا خلال أداء “إنت إيه” و“ما تيجي هنا”. وقالت نانسي بعد الحفل: "ما حدث الليلة يفوق الوصف. لم أتوقع هذا الكم من الحب والتفاعل. جمهور إندونيسيا ترك في قلبي أثرًا لن أنساه."
الليلة حملت أيضًا مفاجأة خاصة تمثلت بصعود النجمة الإندونيسية أيو تينتينغ (Ayu Ting Ting) إلى المسرح لمشاركة نانسي غناء “ما تيجي هنا”، في لحظة وُصفت بأنها واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في الحفل، حيث امتزجت الثقافتان العربية والإندونيسية في مشهدٍ رمزيٍ للاحتفاء بالفن كجسر للتواصل.
تميز الحفل بإنتاج بصري وصوتي عالمي المستوى، من مؤثرات ضوئية مبهرة إلى عرض ديناميكي متكامل استمر لساعتين متواصلتين، قدّمت خلالهما نانسي باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور حول العالم.
وبعد ساعات فقط من انتهاء الحفل، تصدّر وسم #NancyInIndonesia قوائم الترند في إندونيسيا وعدد من الدول العربية، فيما وصفت الصحف المحلية الحدث بأنه “تاريخي” يعيد التأكيد على مكانة نانسي عجرم كأيقونة عربية تخاطب العالم بلغة الموسيقى.
تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.
تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.
توفي السيناريست المصري أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما الكوميدية في مصر، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة الجمهور. وأعلن المنتج أحمد السبكي خبر الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام”، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل في بيانٍ رسمي عبّرت فيه عن بالغ حزنها، مشيدةً بمسيرته الطويلة وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما المصرية.