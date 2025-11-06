الأخبار
نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا
نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا
نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا

فن

2025-11-06 | 06:19
نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا
Aljadeed
نانسي عجرم تشعل جاكرتا في أكبر حفل لفنانة عربية في إندونيسيا

في أمسية فنية استثنائية تحوّلت إلى حديث المنصات، أضاءت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سماء جاكرتا بحفل جماهيري ضخم هو الأكبر لفنانة عربية في تاريخ إندونيسيا. الحدث جذب آلاف المعجبين الذين توافدوا قبل ساعات طويلة من انطلاق الأمسية، في مشهدٍ يعكس الانتشار العالمي للأغنية العربية وقدرتها على تجاوز الحدود اللغوية والثقافية.

منذ اللحظة الأولى، بدت نانسي بكامل تألقها، وسط تفاعل لافت من الجمهور الإندونيسي الذي ردد أغانيها كلمةً بكلمة، خصوصًا خلال أداء “إنت إيه” و“ما تيجي هنا”. وقالت نانسي بعد الحفل: "ما حدث الليلة يفوق الوصف. لم أتوقع هذا الكم من الحب والتفاعل. جمهور إندونيسيا ترك في قلبي أثرًا لن أنساه."
الليلة حملت أيضًا مفاجأة خاصة تمثلت بصعود النجمة الإندونيسية أيو تينتينغ (Ayu Ting Ting) إلى المسرح لمشاركة نانسي غناء “ما تيجي هنا”، في لحظة وُصفت بأنها واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في الحفل، حيث امتزجت الثقافتان العربية والإندونيسية في مشهدٍ رمزيٍ للاحتفاء بالفن كجسر للتواصل.
تميز الحفل بإنتاج بصري وصوتي عالمي المستوى، من مؤثرات ضوئية مبهرة إلى عرض ديناميكي متكامل استمر لساعتين متواصلتين، قدّمت خلالهما نانسي باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور حول العالم.
وبعد ساعات فقط من انتهاء الحفل، تصدّر وسم #NancyInIndonesia قوائم الترند في إندونيسيا وعدد من الدول العربية، فيما وصفت الصحف المحلية الحدث بأنه “تاريخي” يعيد التأكيد على مكانة نانسي عجرم كأيقونة عربية تخاطب العالم بلغة الموسيقى.

اقرأ ايضا في فن

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"
06:51

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"

تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.

06:51

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"

تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
06:44

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.

06:44

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.

رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا
06:41

رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا

توفي السيناريست المصري أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما الكوميدية في مصر، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة الجمهور. وأعلن المنتج أحمد السبكي خبر الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام”، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل في بيانٍ رسمي عبّرت فيه عن بالغ حزنها، مشيدةً بمسيرته الطويلة وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما المصرية.

06:41

رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا

توفي السيناريست المصري أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما الكوميدية في مصر، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة الجمهور. وأعلن المنتج أحمد السبكي خبر الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام”، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل في بيانٍ رسمي عبّرت فيه عن بالغ حزنها، مشيدةً بمسيرته الطويلة وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما المصرية.

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"
06:51
هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
06:44
رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا
06:41
جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً
06:37

