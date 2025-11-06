صور جريئة من احتفال كيندال جينر بعيد ميلادها الثلاثين



جينر، التي تُعد من أبرز وجوه الموضة في وعضواً في الشهيرة، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق مجموعة من الصور والفيديوهات الملتقطة خلال الرحلة، ظهرت فيها وهي تستمتع بأجواء البحر والشمس برفقة المقربين منها.

المنشور، الذي سرعان ما حصد ملايين الإعجابات، أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، خصوصاً مع طابع الصور الجريء الذي يعكس أسلوب جينر المعروف بالجرأة والثقة في إطلالاتها.

يُذكر أن بدأت مسيرتها في عالم الأزياء في سن مبكرة، وحققت نجاحاً عالمياً سريعاً جعلها من أعلى العارضات أجراً في العالم، كما أنها الشقيقة الصغرى لنجمة .