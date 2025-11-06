صور جريئة من احتفال كيندال جينر بعيد ميلادها الثلاثين

جينر، التي تُعد من أبرز وجوه الموضة في العالم وعضواً في عائلة كارداشيان الشهيرة، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات الملتقطة خلال الرحلة، ظهرت فيها وهي تستمتع بأجواء البحر والشمس برفقة المقربين منها.
المنشور، الذي سرعان ما حصد ملايين الإعجابات، أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، خصوصاً مع طابع الصور الجريء الذي يعكس أسلوب جينر المعروف بالجرأة والثقة في إطلالاتها.
يُذكر أن كيندال جينر بدأت مسيرتها في عالم الأزياء في سن مبكرة، وحققت نجاحاً عالمياً سريعاً جعلها من أعلى العارضات أجراً في العالم، كما أنها الشقيقة الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.
تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.
توفي السيناريست المصري أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما الكوميدية في مصر، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة الجمهور. وأعلن المنتج أحمد السبكي خبر الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام”، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل في بيانٍ رسمي عبّرت فيه عن بالغ حزنها، مشيدةً بمسيرته الطويلة وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما المصرية.