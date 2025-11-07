الموت يُؤلم مي حريري: "محروق قلبي"!

وكتبت حريري في رسالتها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه سنة الحياة.. الله يرحمك يا حبيبة قلبي يا خالتي، محروق قلبي عليكي.”
وأرفقت الفنانة منشورها بصورة سوداء حداداً على الراحلة، فيما تفاعل متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مليئة بالتعاطف والدعاء بالرحمة لخالتها والصبر لعائلتها.
تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.
ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.
ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.