إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد حادث مروّع في المنيا

نُقل الفنان المصري الليثي إلى العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سير مروّع على طريق ملوي – الجيش القديم بمحافظة المنيا، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من أعضاء فرقته الموسيقية.



وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي، ما أدى إلى وفاة كل من أشرف (50 عامًا)، ناجح (46 عامًا)، وعلاء عبد (38 عامًا)، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وذكرت المصادر الطبية أن الفنان الليثي فقد وعيه فور وصوله إلى المستشفى، ما استدعى إدخاله إلى غرفة العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته، بينما تراوحت إصابات باقي أفراد فرقته بين كسور وكدمات، ومن بينهم: سري جمعة، شريف سامي، حسام محمد، علي، عمر أشرف، ومحمد أشرف.

من جانبها، باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. كما أكدت الحسابات الرسمية للفنان على أن حالته "حرجة وتحتاج إلى الدعاء"، في منشور جاء فيه: "الفنان إسماعيل الليثي في خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا.. دعواتكم بالشفاء."

وشهدت مواقع التواصل حملة تضامن مع الفنان، حيث دعا عدد من النجوم إلى الدعاء له بالشفاء، من بينهم الفنانة أمينة التي كتبت: "أرجو الدعاء لأخونا وزميلنا إسماعيل الليثي بالشفاء العاجل.. الحالة حرجة بالله عليكم ادعوله."

كما تصدّر اسم إسماعيل الليثي مواقع التواصل بعد إعلان وفاة نجله ضاضا، في فاجعة مزدوجة هزّت الوسط الفني المصري، وسط دعوات بالرحمة لابنه والشفاء العاجل له.