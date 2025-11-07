الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد حادث مروّع في المنيا
إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد حادث مروّع في المنيا
A-
A+

إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد حادث مروّع في المنيا

فن

2025-11-07 | 04:32
إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد حادث مروّع في المنيا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسماعيل الليثي في العناية المركزة بعد حادث مروّع في المنيا

نُقل الفنان المصري إسماعيل الليثي إلى العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سير مروّع على طريق ملوي – الجيش القديم بمحافظة المنيا، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من أعضاء فرقته الموسيقية.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي، ما أدى إلى وفاة كل من أشرف محمد (50 عامًا)، ناجح عبد العزيز (46 عامًا)، وعلاء عبد العزيز (38 عامًا)، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر الطبية أن الفنان إسماعيل الليثي فقد وعيه فور وصوله إلى المستشفى، ما استدعى إدخاله إلى غرفة العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته، بينما تراوحت إصابات باقي أفراد فرقته بين كسور وكدمات، ومن بينهم: سري جمعة، شريف سامي، حسام محمد، ياسمين علي، عمر أشرف، ومحمد أشرف.
من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. كما أكدت الحسابات الرسمية للفنان على مواقع التواصل الاجتماعي أن حالته "حرجة وتحتاج إلى الدعاء"، في منشور جاء فيه: "الفنان إسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا.. دعواتكم بالشفاء."
وشهدت مواقع التواصل حملة تضامن واسعة مع الفنان، حيث دعا عدد من النجوم إلى الدعاء له بالشفاء، من بينهم الفنانة أمينة التي كتبت: "أرجو الدعاء لأخونا وزميلنا إسماعيل الليثي بالشفاء العاجل.. الحالة حرجة بالله عليكم ادعوله."
كما تصدّر اسم إسماعيل الليثي مواقع التواصل بعد إعلان وفاة نجله ضاضا، في فاجعة مزدوجة هزّت الوسط الفني المصري، وسط دعوات بالرحمة لابنه والشفاء العاجل له.

اقرأ ايضا في فن

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
06:58

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

06:58

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
06:39

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

06:39

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

اخترنا لك
“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
06:58
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
06:39
غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
06:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025