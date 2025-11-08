عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"

ونشر أديب عبر حسابه على موقع إكس: "شاهدت شيرين في إحدى حفلاتها منذ فترة، ومن المؤسف حقًا أن تختفي موهبة بهذا الحجم لأي سبب كان. فهي فريدة من نوعها ولا بديل لها.
أتمنى أن تعود شيرين مجددًا بما تمتلكه من أغنيات ومشاعر وإحساس صادق.. أشعر بحزن حقيقي لغيابها."
وتأتي تصريحات عمرو أديب في وقت ما زالت فيه شيرين عبد الوهاب مبتعدة عن جمهورها، سواء عبر الحفلات أو المقابلات الإعلامية، خاصة بعد سلسلة من الأزمات التي عاشتها خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد زواجها من الفنان حسام حبيب، إذ شهدت علاقتهما تقلبات متعددة بين الانفصال والعودة، إلى جانب خلافات ظهرت مرات عدة على وسائل الإعلام وأثارت جدلًا واسعًا.
ويأمل جمهور شيرين في عودتها القوية قريبًا، ليعيد صوتها وإحساسها المميز الحياة إلى الوسط الفني، بعد فترة غياب طويلة امتدت لعدة سنوات، ترك خلالها جمهورها في شوق دائم لأعمالها وأدائها المميز.