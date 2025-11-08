عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"

ونشر عبر حسابه على موقع إكس: "شاهدت في إحدى حفلاتها ، ومن المؤسف حقًا أن تختفي موهبة بهذا الحجم لأي سبب كان. فهي فريدة من نوعها ولا بديل لها.

أتمنى أن تعود شيرين مجددًا بما تمتلكه من أغنيات ومشاعر وإحساس .. أشعر بحزن حقيقي لغيابها."

وتأتي تصريحات في وقت ما زالت فيه مبتعدة عن جمهورها، سواء عبر الحفلات أو المقابلات الإعلامية، خاصة بعد سلسلة من الأزمات التي عاشتها خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد زواجها من الفنان ، إذ شهدت علاقتهما تقلبات متعددة بين الانفصال والعودة، إلى جانب خلافات ظهرت مرات عدة على وأثارت جدلًا واسعًا.

ويأمل جمهور شيرين في عودتها القوية قريبًا، ليعيد صوتها وإحساسها المميز الحياة إلى الوسط الفني، بعد فترة غياب طويلة امتدت لعدة سنوات، ترك خلالها جمهورها في شوق دائم لأعمالها وأدائها المميز.