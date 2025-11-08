الأخبار
الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة
الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة
الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة

فن

2025-11-08 | 06:59
الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة
الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة

برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحتضن العاصمة الرياض اجتماعًا فنيًا رفيع المستوى يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية واللبنانية، بهدف بحث مجموعة مشاريع إنتاجية جديدة وطموحة ضمن خطة شاملة لدعم صناعة الدراما والفن في المنطقة. ويُعد هذا اللقاء خطوة محورية لإعادة رسم خارطة الإنتاج الدرامي والسينمائي للسنوات المقبلة، وفتح آفاق التعاون بين المنتجين والفنانين من مختلف الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان ياسر العظمة، سامر المصري، عباس النوري، ووفاء موصللي، إلى جانب المنتجين المعروفين أحمد الشيخ وجمال سنان، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الفنية التي تضيف قيمة كبيرة لهذا الحدث الفني.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم لدعم المشاريع الإنتاجية الكبرى، ويمهّد الطريق أمام أعمال درامية وسينمائية جديدة تستهدف جذب الجمهور العربي والعالمي على حد سواء.

وخلال الاجتماع، سيتم استعراض مجموعة من المشاريع المنتظرة التي يُتوقع أن تشكل جيلًا جديدًا من الأعمال الدرامية بين عامي 2025 و2026، مع التركيز على تقديم محتوى مبتكر يجمع بين جودة الإنتاج وعمق الأفكار والقصص. كما خصصت جلسات لمناقشة التحضير لمشاركة واسعة في جوائز Joy Awards القادمة، إضافة إلى عروض مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، مما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز حضور الفنون المختلفة ودعم الكوادر العربية في كافة المجالات الإبداعية.

ويتوقع أن يسهم هذا الاجتماع في فتح آفاق جديدة للتعاون بين سوريا ولبنان والسعودية، بما يعزز الإنتاج الفني المشترك ويمنح دفعة قوية لصناعة الدراما في المنطقة. كما يعكس حرص هيئة الترفيه على دعم المواهب الشابة وتمكينها من تقديم أعمال متميزة ترتقي بالمستوى الفني العربي وتلبي توقعات الجمهور.

ويأتي الحدث في إطار سعي المملكة لتعزيز دور الرياض كمركز إقليمي للثقافة والفنون، وإتاحة منصة للنجوم والمنتجين للتواصل المباشر وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير صناعة محتوى فني عربي متميز ورفع جودة الأعمال الفنية المقدمة في السنوات المقبلة.

محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة
08:23

محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة

ناشد الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته، بعد أن تعرضت لأزمة صحية خطيرة عقب ولادتها، نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

08:23

محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة

ناشد الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته، بعد أن تعرضت لأزمة صحية خطيرة عقب ولادتها، نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل
07:11

معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلاً غنائياً كبيراً في العاصمة الأردنية عمان، وسط حضور جماهيري واسع، حيث شهدت أجواءً احتفالية مميزة وإقبالاً كبيراً من محبيها من مختلف الأعمار.

07:11

معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلاً غنائياً كبيراً في العاصمة الأردنية عمان، وسط حضور جماهيري واسع، حيث شهدت أجواءً احتفالية مميزة وإقبالاً كبيراً من محبيها من مختلف الأعمار.

عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"
06:00

عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن شعوره بالأسى لغياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن موهبتها الاستثنائية لا يمكن تعويضها أو تكرارها.

06:00

عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن شعوره بالأسى لغياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن موهبتها الاستثنائية لا يمكن تعويضها أو تكرارها.

محمد محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء لزوجته بعد تدهور حالتها الصحية إثر ولادة صعبة
08:23
معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل
07:11
عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"
06:00
سيرين عبد النور برد قوي على منتقديها: " زبطي تفكيرك وصفي النية"
05:47

