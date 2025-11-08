الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة

ويشارك في الاجتماع مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان ياسر العظمة، سامر المصري، عباس النوري، ووفاء موصللي، إلى جانب المنتجين المعروفين الشيخ وجمال سنان، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الفنية التي تضيف قيمة كبيرة لهذا الفني.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم لدعم المشاريع الإنتاجية الكبرى، ويمهّد الطريق أمام أعمال درامية وسينمائية تستهدف جذب الجمهور والعالمي على حد سواء.

وخلال الاجتماع، سيتم استعراض مجموعة من المشاريع المنتظرة التي يُتوقع أن تشكل جيلًا جديدًا من الأعمال الدرامية بين عامي 2025 و2026، مع التركيز على تقديم محتوى مبتكر يجمع بين جودة الإنتاج وعمق الأفكار والقصص. كما خصصت جلسات لمناقشة التحضير لمشاركة في جوائز Joy Awards القادمة، إضافة إلى عروض مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، مما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز حضور الفنون المختلفة ودعم الكوادر في كافة المجالات الإبداعية.

ويتوقع أن يسهم هذا الاجتماع في فتح آفاق جديدة للتعاون بين ولبنان والسعودية، بما يعزز الإنتاج الفني المشترك ويمنح دفعة قوية لصناعة الدراما في المنطقة. كما يعكس حرص هيئة الترفيه على دعم المواهب الشابة وتمكينها من تقديم أعمال متميزة ترتقي بالمستوى الفني العربي وتلبي توقعات الجمهور.

ويأتي الحدث في إطار سعي المملكة لتعزيز دور الرياض كمركز إقليمي للثقافة والفنون، وإتاحة منصة للنجوم والمنتجين للتواصل المباشر وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير صناعة محتوى فني متميز ورفع جودة الأعمال الفنية المقدمة في السنوات المقبلة.