أول حالة طلاق في الأردن بسبب حفل هيفاء وهبي

وبحسب التفاصيل، وقع خلاف بين زوجين شابين، بدأت ملامحه عندما اكتشفت الزوجة العشرينية أن زوجها كان قد استدان مبلغًا ماليًا الأسبوع الماضي بزعم أنه يرغب في شراء ذهب لها. غير أن الصدفة الصباحية كشفت للزوجة أن زوجها قد استخدم هذا المبلغ لحجز تذكرة حضور حفل هيفاء ، ما أثار غضبها بشدة وأدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين.

وتدخلت العائلتان في محاولة لتهدئة الأمور واحتواء الخلاف، إلا أن الجهود لم تُثمر، بل زاد التوتر بين الزوجين، حتى انتهى الأمر باتخاذ قرار الطلاق رسميًا في التالي مباشرة بعد الحفل.

وأكد بعض المقربون من الزوجين أن الخلاف لم يكن مرتبطًا فقط بالحفل نفسه، بل يمثل تصاعدًا لخلافات متكررة بين الزوجين، حيث اعتبرت الزوجة أن إخفاء الزوج لسبب شراء التذكرة يُظهر عدم صدقه والتهاون في التعامل مع الأمور المالية المشتركة. ومن جانب آخر، وصف بعضهم قرار حضور الحفل بأنه خطوة غير مدروسة من الزوج أدت إلى تفاقم المشكلة بشكل غير متوقع.

وتعد هذه الواقعة نادرة من نوعها ، حيث لم تُسجّل سابقًا حالات طلاق مباشرة بسبب حضور حفلات فنية أو موسيقية، ما جعل محط اهتمام واسع لدى المحلية والجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تناقش بين جدية الموقف وتأثير الثقافة الترفيهية الحديثة على العلاقات الأسرية التقليدية.