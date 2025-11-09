كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي

وأكدت المصادر أن إجراءات الطلاق تمت دون أي نزاعات قانونية أو خلافات مادية، مشيرة إلى أن حرص على أن تُنجز جميع الإجراءات في إطار من الاحترام المتبادل بين الطرفين، حفاظًا على خصوصية الأسرة والأطفال، ولتفادي أي تأثير سلبي عليهم. وأوضحت المصادر أن الفنان يحاول ترتيب أوضاعه الشخصية والعائلية بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، مع الحفاظ على علاقات ودية مع زوجته السابقة، قدر الإمكان.

وكانت بعض الصفحات على قد تداولت مؤخرًا أنباء عن ارتباط كريم محمود بإحدى الفنانات، إلا أن المصادر المقربة لم تؤكد أو تنفِ هذه حتى الآن، مؤكدة أن الفنان يركز حاليًا على ترتيب أموره الشخصية قبل الخوض في أي تفاصيل تتعلق بحياته العاطفية.

في الوقت نفسه، تصاعدت الأضواء مجددًا حول الفنانة دينا الشربيني، بعد معلومات مؤكدة من مصادر مقربة تفيد بأن محاميها يُجهّز سلسلة دعاوى قضائية ضد عدد من المواقع والصفحات الإلكترونية، بتهمة النشر المتعمّد لأخبار كاذبة والمساس بسمعتها. ويأتي ذلك ردًا على التقارير التي ربطت اسمها بالممثل كريم محمود عبد في ظل الأزمة الزوجية التي يعيشها مع زوجته آن الرفاعي، وهو ما نفاه مقربون من الطرفين، مؤكدين أن مثل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وتشير المصادر إلى أن كريم محمود عبد العزيز يمر في هذه الفترة بمرحلة ترتيب شؤون حياته الشخصية والعائلية بعناية، مع الحفاظ على خصوصيته بعيدًا عن التكهنات الإعلامية، فيما تحرص آن الرفاعي على الابتعاد عن أي تصريحات أو ردود فعل مباشرة، حفاظًا على أطفالها والحفاظ على مستوى من الهدوء بعد الطلاق.