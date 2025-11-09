الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي

فن

2025-11-09 | 06:38
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي

علمت «القاهرة 24» من مصادرها الخاصة أن الفنان كريم محمود عبد العزيز أرسل خلال الساعات الماضية عقد الطلاق الرسمي إلى زوجته آن الرفاعي، وذلك عبر محاميه الخاص، في خطوة أنهت رسميًا علاقتهما الزوجية بعد سنوات من الارتباط والزواج. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاحنات البسيطة بين الطرفين، التي حاول خلالها المقربون التدخل من أجل الصلح، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، ليقرر الفنان إرسال العقد الموثق بشكل رسمي، معلنًا بذلك انتهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي وهادئ.

وأكدت المصادر أن إجراءات الطلاق تمت دون أي نزاعات قانونية أو خلافات مادية، مشيرة إلى أن كريم حرص على أن تُنجز جميع الإجراءات في إطار من الاحترام المتبادل بين الطرفين، حفاظًا على خصوصية الأسرة والأطفال، ولتفادي أي تأثير سلبي عليهم. وأوضحت المصادر أن الفنان يحاول ترتيب أوضاعه الشخصية والعائلية بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، مع الحفاظ على علاقات ودية مع زوجته السابقة، قدر الإمكان.

 

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرًا أنباء عن ارتباط كريم محمود عبد العزيز بإحدى الفنانات، إلا أن المصادر المقربة لم تؤكد أو تنفِ هذه الأخبار حتى الآن، مؤكدة أن الفنان يركز حاليًا على ترتيب أموره الشخصية قبل الخوض في أي تفاصيل جديدة تتعلق بحياته العاطفية.

في الوقت نفسه، تصاعدت الأضواء مجددًا حول الفنانة دينا الشربيني، بعد معلومات مؤكدة من مصادر مقربة تفيد بأن محاميها يُجهّز سلسلة دعاوى قضائية ضد عدد من المواقع والصفحات الإلكترونية، بتهمة النشر المتعمّد لأخبار كاذبة والمساس بسمعتها. ويأتي ذلك ردًا على التقارير التي ربطت اسمها بالممثل كريم محمود عبد العزيز في ظل الأزمة الزوجية التي يعيشها مع زوجته آن الرفاعي، وهو ما نفاه مقربون من الطرفين، مؤكدين أن مثل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وتشير المصادر إلى أن كريم محمود عبد العزيز يمر في هذه الفترة بمرحلة ترتيب شؤون حياته الشخصية والعائلية بعناية، مع الحفاظ على خصوصيته بعيدًا عن التكهنات الإعلامية، فيما تحرص آن الرفاعي على الابتعاد عن أي تصريحات أو ردود فعل مباشرة، حفاظًا على سلامة أطفالها والحفاظ على مستوى من الهدوء بعد الطلاق.

 

