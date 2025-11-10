رد غير متوقع من طليقة شهاب جوهر على أزمة إلهام الفضالة: "ما أرضى بالشماتة"!

وفي تصريح مصوّر من داخل سيارتها، أكدت زينب رفضها التام لأي تشفٍّ أو استغلال لهذه الواقعة للتشهير بالفضالة، قائلة: "أعوذ بالله من الشماتة، أنا لا أقبل أن يتشمت أحد، ولو لي حق عند شخص أحب أخذه منه مباشرة وليس من عائلته أو بيته."

وانقسمت ردود فعل الجمهور بين من أشاد بحكمة في التعامل مع الأزمة، معتبرين أنّ أسلوبها يعكس نضجاً وذكاءً، وبين من رأى أنّها لا يحق لها التدخل في الأمر كونها منفصلة عن شهاب الجوهر قبل زواجه من الفضالة.

تجدر الإشارة إلى أنّ أزمة الفضالة بدأت منذ توقيفها قبل 21 يوماً على ذمّة التحقيق، بعد تداول تسجيل صوتي منسوب إليها يحتوي على انتقادات للأوضاع في ، بالرغم من تأكيدها على حبّها لبلدها ووطنيتها. وانتشر وسم #كلنا_مع_إلهام_الفضالة على منصة "إكس"، حيث عبّر الكثيرون عن دعمهم للفنانة مطالبين بمحاكمة عادلة والدعاء لفك أسرها، مشيرين إلى أنّ التسجيل قديم ويعود لعام 2021 وقد تم تسريبه بغرض بها.