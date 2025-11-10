الأخبار
منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب &quot;دعم آن الرفاعي&quot;!
منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب "دعم آن الرفاعي"!
منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب "دعم آن الرفاعي"!

فن

2025-11-10 | 05:44
منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب "دعم آن الرفاعي"!
Aljadeed
منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب "دعم آن الرفاعي"!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي توترًا بين الممثلتين المصريتين مي عمر ودينا الشربيني، بعد أن أعلنت مي دعمها لزوجة الممثل كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، على خلفية الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها.

وتسبّب هذا الدعم في قيام دينا الشربيني بإلغاء متابعة مي عمر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مي للرد بالمثل وإلغاء متابعة دينا أيضًا.

وجاء تصرف دينا بعد نشر مي عمر مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمع آن بزوجها كريم في مناسبات مختلفة، وأرفقته برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تقديرها ودعمها لآن، مؤكدة أنها كانت سندًا وحبًا حقيقيًا في حياة كريم، ومتمنية لها مستقبلًا مليئًا بالسعادة والخير.

اقرأ ايضا في فن

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي
09:44

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي

تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.

09:44

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي

تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"
07:46

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.

07:46

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.

محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
07:38

محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.

07:38

محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي
09:44
رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"
07:46
محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
07:38
حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"
07:33

