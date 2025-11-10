منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب "دعم آن الرفاعي"!

وتسبّب هذا الدعم في قيام بإلغاء متابعة مي عمر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مي للرد بالمثل وإلغاء متابعة دينا أيضًا.

وجاء تصرف دينا بعد نشر مي عمر مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمع آن بزوجها في مناسبات مختلفة، وأرفقته برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تقديرها ودعمها لآن، مؤكدة أنها كانت سندًا وحبًا حقيقيًا في حياة كريم، ومتمنية لها مستقبلًا مليئًا بالسعادة والخير.