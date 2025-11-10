منشور مي عمر يشعل الخلاف مع دينا الشربيني… والسبب "دعم آن الرفاعي"!

وتسبّب هذا الدعم في قيام دينا الشربيني بإلغاء متابعة مي عمر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مي للرد بالمثل وإلغاء متابعة دينا أيضًا.
وجاء تصرف دينا بعد نشر مي عمر مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمع آن بزوجها كريم في مناسبات مختلفة، وأرفقته برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تقديرها ودعمها لآن، مؤكدة أنها كانت سندًا وحبًا حقيقيًا في حياة كريم، ومتمنية لها مستقبلًا مليئًا بالسعادة والخير.
تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.
أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.
تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.