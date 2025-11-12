زفاف فاخر يجمع هيا كرزون ورجل الأعمال عمر الكيكي في دبي

تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.



