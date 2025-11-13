عادل إمام يعتزل الفن بعد رحلة أسطورية.. وإعلان إسعاد يونس يحسم الجدل

يونس قالت بوضوح إن الزعيم اتخذ قراره بعد رحلة طويلة من العطاء، مضيفة: "للأسف، الأستاذ عادل إمام
أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني
." هذا التصريح جاء ليحسم الجدل الذي تكرر خلال الشهور الماضية حول غياب عادل إمام عن المشهد الفني، بعدما كان أبناؤه قد لمحوا أكثر من مرة إلى أن والدهم اختار الابتعاد بهدوء من دون إعلان رسمي. غياب الزعيم عن الدراما والسينما كان مادة مستمرة للتساؤلات، خصوصًا أن الجمهور كان ينتظر عودته بعد آخر أعماله "فلانتينو" الذي قُدم عام 2020 وحقق انتشارًا كبيرًا في مصر والعالم العربي
. ومع تصريح إسعاد يونس
، يبدو أن الستار قد أُسدل فعليًا على مسيرة أحد أهم وجوه الكوميديا
والدراما في تاريخ الفن المصري، وسط موجة حنين وتقدير لمسيرة امتدت لعقود وأثرت وجدان الجمهور العربي.