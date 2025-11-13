عادل إمام يعتزل الفن بعد رحلة أسطورية.. وإعلان إسعاد يونس يحسم الجدل

أعلنت الفنانة اعتزال النجم الكبير الفن بشكل نهائي، في تصريح أحدث صدى واسعًا خلال لقائها مع DMC على هامش افتتاح مهرجان السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين.

يونس قالت بوضوح إن الزعيم اتخذ قراره بعد رحلة طويلة من العطاء، مضيفة: "للأسف، الأستاذ أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية ." هذا التصريح جاء ليحسم الجدل الذي تكرر خلال الشهور الماضية حول غياب عادل إمام عن المشهد الفني، بعدما كان أبناؤه قد لمحوا أكثر من مرة إلى أن والدهم اختار الابتعاد بهدوء من دون إعلان رسمي. غياب الزعيم عن الدراما والسينما كان مادة مستمرة للتساؤلات، خصوصًا أن الجمهور كان ينتظر عودته بعد آخر أعماله "فلانتينو" الذي قُدم عام 2020 وحقق انتشارًا كبيرًا في مصر والعالم . ومع تصريح ، يبدو أن الستار قد أُسدل فعليًا على مسيرة أحد أهم وجوه والدراما في تاريخ الفن المصري، وسط موجة حنين وتقدير لمسيرة امتدت لعقود وأثرت وجدان الجمهور العربي.