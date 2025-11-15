أنباء ارتباط حورية فرغلي تشعل السوشيال ميديا… ومديرة أعمالها تكشف الحقيقة

تصدّر اسم الممثلة حورية فرغلي مواقع التواصل خلال الساعات بعد تداول تحدثت عن قرب إعلان زواجها

ما أثار موجة من التساؤلات حول هوية الشخص الذي ارتبطت به والأسباب التي دفعتها لإبقاء الأمر طي الكتمان. ومع اتساع الجدل، خرجت مديرة أعمال حورية لتوضيح الصورة، مؤكدة لموقع "فوشيا" أن هناك بالفعل "مشروع ارتباط قائم"، لكن الفنانة لم ترغب في كشف التفاصيل قبل استقرار العلاقة بشكل رسمي.

وشرحت أن بداية التعارف جاءت عندما قدّم الرجل نفسه لحورية بصفته منتجًا يعمل على مشروع فني، قبل أن تكتشف لاحقًا أنه رجل أعمال ومعجب بها ، نافية أن تكون المسألة مجرد شائعة أو محاولة للفت الأنظار.

ووفق ما أوضحته مديرة أعمالها، فإن أحد الحضور شاهد حورية برفقة الرجل خلال مناسبة خاصة في أحد الفنادق، الأمر الذي سرّب الخبر بسرعة على السوشيال ميديا، خصوصًا أن حورية لا تظهر عادة في مناسبات عامة أو أماكن السهر، ما جعل ظهورها ملفتًا للانتباه.

وبعد انتشار التكهنات، أصدرت حورية فرغلي بيانًا مقتضبًا عبر حساباتها الرسمية، قدّمت فيه الشكر للإعلام والجمهور، مؤكدة أن إعلان الموعد الرسمي سيكون فور اتخاذ القرار النهائي، مضيفة: "أول ما أقرر أنا وهو الميعاد… كلكم هتعرفوا، والدعوة عامة قريبًا". وفي سياق آخر، تواصل حورية حضورها الفني، حيث شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أيام" إلى جانب شيري عادل ورياض الخولي وأحمد صفوت وسلوى خطاب وغيرهم، وهو عمل من تأليف سماح وإخراج أسامة. ويركز الموسم الجديد من "أيام" على استكمال قصة عبير التي تعيش تحت وصاية عمها بعد فقدان والديها، بينما تواجه محاولات زوجة العم للسيطرة على المال وإبعادها، في مزيج من الدراما الاجتماعية والتشويق.