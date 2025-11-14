ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

مكس ينهار بعد دخول والدته المفاجئ إلى الاستديو، ويرفع السقف في مواجهة محمود ماهر قبل أن يسترجع مراحل الفقر والحرمان التي عاشها، من النوم في الشارع إلى العمل بعمر 13 عاماً، ويُطلق اعترافاً مؤثراً: "حققت حلم أمي". كما يرفض الخوض بعلاقته السابقة، معلناً: "ما في حب… كلّه تمثيل". من جهتها، مس دعاء تفاجئ محمود ماهر برسالة تدافع فيها عن أخلاقه وتربيته، بينما تعيش الحافي لحظة انهيار مؤثرة على . محمود ماهر يكشف سرّاً دفنه 13 سنة وينهار عند حديثه عن إصابته في الحرب وموت والده تحت التعذيب، قبل أن يعلّق على انفصاله عن بيسان : "خاب أملي". أما الليدي ، فتشعل الحلقة باعترافات جريئة عن الشهرة، الحب، علاقاتها السابقة، ورفضها "الصرف على الرجال". حلقة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.