أنغام تطمئن جمهورها بعد عمليتها الدقيقة

أكدت أنغام في حديثها لـ"إي تي بالعربي" أنها أصبحت بحال أفضل بكثير، مشيرة إلى أن دعاء الجمهور كان له الدور الأكبر في تجاوز المرحلة الصعبة. وأضافت: "الشفا بيحصل على إيد الناس، وكل مرة أقابل جمهوري بحس إني بتعافى نفسيا قبل ما أتعافى جسديا، لأني فعلا كنت خارجة من وعكة عملتلي خوف ورعب كبير".

وفي ما يخص الاحتفالية الخاصة المقرر إقامتها على شرفها ضمن فعاليات موسم ليلة رأس السنة، عبّرت أنغام عن تقديرها الكبير لهذه المبادرة، ووصفتها بـ"المسؤولية الضخمة" التي وُضعت على عاتقها.

وخلال تصريحاتها في ، أوضحت أنغام أنها تلقت خبر الاحتفالية وهي على المسرح، قائلة: "اتصدمت زيكم بالظبط، وحسّيت بفرحة كبيرة بس معاها خوف، لأن النجاح اللي صار النهارده حمّلني مسؤولية أكبر. ادعولي أقدّم حفلة أجمل يوم 31".

ظهور أنغام الإيجابي وتفاعلها الصريح مع محبيها أعادا الاطمئنان إلى جمهورها، فيما يترقب عشاقها في السعودية والوطن المناسبة الفنية الكبيرة التي ستحتفل فيها بنهاية عام التعافي وبداية مرحلة .