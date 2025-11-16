تفاصيل صادمة من حادث أحمد سعد على طريق العين السخنة.. وهذا وضعه الصحي الآن

مصدر مطّلع أوضح أن اللحظة التي انفجرت فيها الوسادة الهوائية داخل السيارة تزامنت مع تصاعد غبار كثيف من الطريق، ما جعل سعد يعتقد أن حريقًا اندلع داخل المركبة. هذا الاعتقاد دفعه إلى القفز خارج السيارة بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبّب له بإصابات مباشرة.
المصدر أكد أن حالة سعد مستقرة، وسيغادر المستشفى اليوم، إلا أنه يعاني من شرخ في فقرتين بمنطقة الظهر ويخضع لمتابعة طبية دقيقة. زوجته علياء بسيوني، التي كانت متواجدة في لندن وقت وقوع الحادث، عادت فورًا إلى القاهرة بعد علمها بما جرى.
من جهته، وجه أحمد سعد رسالة قصيرة للإعلاميين والصحفيين معتذرًا عن عدم قدرته على التواصل، وقال: "عذرًا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا… أنا إن شاء الله هكون بخير بعد تعرضي لحادث صعب… قدر الله وما شاء فعل. دعواتكم".