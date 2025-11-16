تفاصيل صادمة من حادث أحمد سعد على طريق العين السخنة.. وهذا وضعه الصحي الآن

مصدر مطّلع أوضح أن اللحظة التي انفجرت فيها الوسادة الهوائية داخل السيارة تزامنت مع تصاعد غبار كثيف من الطريق، ما جعل سعد يعتقد أن حريقًا اندلع داخل المركبة. هذا الاعتقاد دفعه إلى القفز خارج السيارة بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبّب له بإصابات مباشرة.

المصدر أكد أن سعد مستقرة، وسيغادر المستشفى ، إلا أنه يعاني من شرخ في فقرتين بمنطقة الظهر ويخضع لمتابعة طبية دقيقة. زوجته ، التي كانت متواجدة في وقت وقوع الحادث، عادت فورًا إلى بعد علمها بما جرى.

، وجه رسالة قصيرة للإعلاميين والصحفيين معتذرًا عن عدم قدرته على التواصل، وقال: "عذرًا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا… أنا إن شاء هكون بخير بعد تعرضي لحادث صعب… قدر الله وما شاء فعل. دعواتكم".