محمود ماهر يجيب بلا تردد على أسئلة الجمهور في “Challenge Accepted”

شهدت الفقرة أجواء تفاعلية لافتة، إذ ظهر محمود ماهر بثقة واضحة وهو يستعد للإجابة عن أسئلة مباشرة يطرحها الجمهور من دون أي حواجز أو تحضير مسبق، ما أضفى على الحلقة طابعاً عفويًا وحقيقيًا يعكس روح البرنامج الذي يهدف إلى كشف الجانب الإنساني من حياة المؤثرين بعيداً المصقولة على مواقع التواصل.

كريستين بوضرغم أدارت الحوار بأسئلتها الجريئة التي تتناول مواضيع شخصية ومهنية، فيما بدا ماهر مرتاحاً للتجربة، مؤكداً أنه لا يخشى مواجهة الجمهور وأنه يتعامل مع كل سؤال بوصفه فرصة لشرح وجهة نظره وتصحيح أي انطباعات خاطئة.



