وفاة تيكتوكر لبناني بطلق ناري في بعلبك وسط ظروف غامضة

عُثر على الشاب م.م.ز (30 عاماً) داخل منزله في بلدة مصاباً بطلق ناري.





وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال أن تكون الحادثة ناتجة من انتحار، في حين كشف مصدر أمني لـ”النهار” أن شقيق الشاب هو من أطلق النار عليه قبل أن يختفي عن الأنظار. وتتابع القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات.



ويُذكر أن معروف على منصة “تيك توك” “اليمني زعيتر”.