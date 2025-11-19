هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: “ألف سلامة يا تامر”

نشرت الممثلة رسالة دعم مؤثرة لصديقها الفنان ، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة أدت إلى استئصال جزئي من الكلية، في خطوة أعادت فتح ملف وضعه الصحي وأثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.



وشاركت منشوراً عبر حسابها الرسمي، كتبت فيه: "ألف يا تامر، ربنا يقومك بالسلامة، قدها وقدود"، في تعبير واضح عن تضامنها وقلقها على حالته خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي رسالتها بعدما نشر صوراً له من المستشفى برفقة ابنته ، كشف من خلالها للمرة الأولى تفاصيل حالته الصحية، موضحاً أنه كان يتكتم على الأمر لتجنّب إثارة القلق، لكنه اضطر للإعلان عنه بعدما انتشر الخبر على نطاق واسع. وقال حسني في رسالته: "ماكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، لكن بما أن الخبر انتشر.. كنت أعاني من مشكلة في الكلى، واضطررت لإجراء عملية عاجلة لاستئصال جزئي من الكلية، والحمد لله على كل شيء. شكراً لكل من سأل عني ودعا لي". ولا تزال الفنان الصحية تستقطب اهتمام جمهوره وزملائه الذين يواصلون إرسال رسائل الدعم، فيما ينتظر محبوه مزيداً من الاطمئنان حول مرحلة