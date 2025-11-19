هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: “ألف سلامة يا تامر”

وشاركت هنا الزاهد منشوراً عبر حسابها الرسمي، كتبت فيه: "ألف سلامة يا تامر، ربنا يقومك بالسلامة، قدها وقدود"، في تعبير واضح عن تضامنها وقلقها على حالته خلال هذه المرحلة الحساسة.
وتأتي رسالتها بعدما نشر تامر حسني
صوراً له من المستشفى برفقة ابنته تاليا
، كشف من خلالها للمرة الأولى تفاصيل حالته الصحية، موضحاً أنه كان يتكتم على الأمر لتجنّب إثارة القلق، لكنه اضطر للإعلان عنه بعدما انتشر الخبر على نطاق واسع. وقال حسني في رسالته: "ماكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، لكن بما أن الخبر انتشر.. كنت أعاني منذ فترة
من مشكلة في الكلى، واضطررت لإجراء عملية عاجلة لاستئصال جزئي من الكلية، والحمد لله على كل شيء. شكراً لكل من سأل عني ودعا لي". ولا تزال حالة
الفنان الصحية تستقطب اهتمام جمهوره وزملائه الذين يواصلون إرسال رسائل الدعم، فيما ينتظر محبوه مزيداً من الاطمئنان حول مرحلة