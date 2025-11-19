الأخبار
هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: "ألف سلامة يا تامر"
هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: "ألف سلامة يا تامر"
هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: "ألف سلامة يا تامر"

فن

2025-11-19 | 05:52
هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: "ألف سلامة يا تامر"
هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد جراحته: “ألف سلامة يا تامر”

نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد رسالة دعم مؤثرة لصديقها الفنان تامر حسني، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة أدت إلى استئصال جزئي من الكلية، في خطوة أعادت فتح ملف وضعه الصحي وأثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وشاركت هنا الزاهد منشوراً عبر حسابها الرسمي، كتبت فيه: "ألف سلامة يا تامر، ربنا يقومك بالسلامة، قدها وقدود"، في تعبير واضح عن تضامنها وقلقها على حالته خلال هذه المرحلة الحساسة.
 
وتأتي رسالتها بعدما نشر تامر حسني صوراً له من المستشفى برفقة ابنته تاليا، كشف من خلالها للمرة الأولى تفاصيل حالته الصحية، موضحاً أنه كان يتكتم على الأمر لتجنّب إثارة القلق، لكنه اضطر للإعلان عنه بعدما انتشر الخبر على نطاق واسع. وقال حسني في رسالته: "ماكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، لكن بما أن الخبر انتشر.. كنت أعاني منذ فترة من مشكلة في الكلى، واضطررت لإجراء عملية عاجلة لاستئصال جزئي من الكلية، والحمد لله على كل شيء. شكراً لكل من سأل عني ودعا لي". ولا تزال حالة الفنان الصحية تستقطب اهتمام جمهوره وزملائه الذين يواصلون إرسال رسائل الدعم، فيما ينتظر محبوه مزيداً من الاطمئنان حول مرحلة

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
شيرين عبدالوهاب تواجه مرحلة جديدة من الاكتئاب… وتطلب حماية من الأخبار السلبية
