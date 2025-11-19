قيس الشيخ نجيب سفيرًا لليونيسف في سوريا تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل

وخلال المؤتمر، أشارت ممثلة اليونيسف في ، ميريتشيل ريلانو أرانا، إلى أنّ اختيار قيس الشيخ يستند إلى مكانته الفنية واحترام الجمهور له، معتبرة أنه على أن يكون صوتًا مؤثرًا وفاعلاً للدفاع عن حقوق الأطفال في مختلف المناطق . وأضافت أن هذا التعيين يأتي في لحظة مفصلية تعيشها البلاد، ويُعد خطوة أساسية لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وتسليط الضوء على احتياجاتهم المتزايدة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن أنشطة اليونيسف للعام الحالي تحت شعار: “ . حقوقي.”، حيث تسعى المنظمة إلى تجديد التزامها بحماية حقوق الأطفال ودعمهم على الصعيدين الاجتماعي والإنساني. ومن المتوقع أن يشارك الشيخ نجيب في حملات وبرامج توعوية تسهم في خلق بيئة أفضل للأطفال داخل سوريا.

وتؤكد هذه المبادرة الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الفنانون والشخصيات العامة في دعم الإنسانية، إذ تراهن اليونيسف على قدرة قيس الشيخ نجيب على إيصال رسائلها إلى جمهور واسع، والعمل نحو تغيرات إيجابية تمس حياة الأطفال مباشرة.