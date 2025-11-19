نجوم مصر يدعمون تامر حسني بعد جراحة عاجلة في الكلى

أحمد السقا أيضاً عبّر عن قلقه على صديقه، فكتب: "ألف سلامة يا صاحبي.. ربنا يطمّنا عليك".

كما وجّه محمد إمام رسالة دعم عبر حسابه قائلاً: "سلامة قلبك يا نجم.. ترجع أقوى بإذن ".

أما أحمد زاهر فكتب عبر "الستوري": "أخويا الغالي.. حمد الله على السلامة. قدّها وقدود يا تيمو"، لتلحق به ابنته ملك برسالة عاطفية قالت فيها: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب قلبي".

، حسم تامر الجدل حول حالته الصحية ببيان نشره على "إنستغرام"، أكد فيه أنه يعاني منذ فترة من أزمة في الكلى تطوّرت مؤخراً، ما دفع الأطباء إلى إجراء عملية استئصال جزئي من الكلية بشكل طارئ. وأوضح أنه فضّل عدم الكشف عن الأمر سابقاً، لكنه اختار التوضيح بعد انتشار غير دقيقة، موجهاً شكره لكل من تواصل معه ودعا له.

الدعم الواسع الذي تلقّاه تامر حسني يعكس مكانته الكبيرة داخل الوسط الفني، فيما يترقب جمهوره أي تحديثات حول وضعه الصحي خلال الأيام المقبلة.