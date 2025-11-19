الماسيترو هاني فرحات يرد لاول مرة على جدل "صوت مصر" وجمهور انغام وشيرين عبد الوهاب يتفاعل

وفي مقابلة مع " "، شدّد فرحات على أن الساحة الفنية غنية بالأصوات المميزة، ولا تحتاج إلى حصر اللقب بفنان واحد فقط، قائلاً إن الجمهور يجب أن يفتخر بامتلاك أكثر من صوت على تمثيل مصر. وأضاف: "ليه نقول مين أحسن من مين؟ المفروض نقول: مصر عندها شيرين، وأنغام، وآمال ماهر… كلّهم أصوات مصر".

وأشار المايسترو إلى أن إطلاق الألقاب يجب أن يعتمد على الأعمال الفنية وليس على الضجيج الإعلامي أو المشكلات الشخصية، موضحًا: "لو بدي أعطي لقب، رح أعتمد على شغل الفنان على اليوتيوب… إذا أغانيه طالعة قبل مشاكله، هون بنحكي بعقل وهدوء".

تصريحات فرحات تسبّبت بردود فعل بين جمهور الفنانتين، إذ عبّر محبّو أنغام عن ترحيبهم بكلامه واعتبروه تأكيدًا على مهنيّتها وتركيزها الدائم على الفن. في المقابل، شعر بعض جمهور شيرين بأن كلامه قد يُفهم على أنه إساءة، لكنهم أكّدوا أن ذلك لا يغيّر من حقيقة موهبتها وحضورها القوي، وأن الأزمات الشخصية لا يمكن أن تطغى على تاريخها الفني.

وختم فرحات مداخلته بالتأكيد على أن الفن المصري أكبر من أي صراع، وأن الألقاب يجب أن تكون وسيلة تكريم للإبداع الحقيقي، وليس وقودًا لخلافات الجمهور أو مواقع التواصل، معتبرًا أن قيمة الفنان تُقاس بما يقدّمه من أعمال باقية، لا بما يثار حوله من ضجيج.