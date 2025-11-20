أزمة غير مسبوقة تضرب "ملكة جمال الكون 2025..لجان سرية واقصاء

تواجه مسابقة "ملكة الكون 2025" واحدة من أعنف العواصف في تاريخها، بعد معلومات مسرّبة كشفت عن لجنة تحكيم سرّية قامت باختيار أفضل ثلاثين متسابقة قبل بدء المرحلة الرسمية للمنافسات، ما فجّر موجة اعتراض وشكّك في شفافية العالمي.

العنصر الأكثر صدمة كان إعلان الموسيقي اللبناني عمر حرفوش انسحابه من لجنة التحكيم قبل أيام من الحفل الختامي المقرر في بانكوك. حرفوش أوضح أن ما خلف الكواليس دفعه للانسحاب فوراً، مؤكداً أن النتائج حُسمت مسبقاً من قبل جهة تعمل خارج نطاق اللجنة الرسمية المؤلفة من ثمانية أعضاء. وبحسب حرفوش، فإن اللجنة الموازية تضم شخصيات مقرّبة من بعض المشاركات، بما يعزز فرضية تضارب المصالح والتأثير على مسار الاختيار.

وأضاف أن نشر المنظمة لقائمة الأشخاص المشاركين في عملية الانتقاء عبر " " زاد الغموض بدلاً من أن يبدّد الشكوك. مصادر من داخل مقر التحضيرات أكدت لمجلة "بيبول" أن المتسابقات تبلّغن بقائمة المتأهلات عبر ، من دون أي إعلان رسمي، رغم أشهر من التدريبات والاستعدادات المكثّفة. كما ترددت معلومات عن استبعاد المتسابقتين والفلسطينية من اللائحة النهائية بشكل متعمّد، ما صعّد الاتهامات بوجود تحيّزات غير مبررة.