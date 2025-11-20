حفلات وهمية لتامر حسني وتامر عاشور في لبنان… و"الجديد" توضح الحقيقة

خلال الساعات الماضية، تداولت مواقع التواصل شائعات تزعم وجود سلسلة حفلات مرتقبة في لعدد من نجوم الغناء العرب، بينهم تامر عاشور، تامر حسني، بهاء ، ورامي صبري، داخل الـForum de Beyrouth في الأول.

الأخطر في هذه المفبركة هو ربطها "الجديد" بوصفها " الرسمي" لهذه الحفلات. لكن تبيّن سريعاً أن كل ما يُنشر غير صحيح إطلاقاً. وقد أكدت قناة "الجديد" بشكل واضح أنه لا علاقة لها بأي حفلات من هذا النوع، وأن اسمها زُجّ في هذه المنشورات من دون أي أساس أو تواصل أو اتفاق، مشددة على أن لا حفلات مقرّرة بهذه التواريخ أو بهذا التنظيم.

في السياق نفسه، كانت شائعة مشابهة قد انتشرت قبل ساعات حول تحضير حفل لقيصر الغناء كاظم الساهر في الـForum de Beyrouth بتاريخ 24 الأول، وجرى أيضاً الادعاء بأن قناة "الجديد" هي الراعي الرسمي لهذا . وقد جرى نفي هذه المزاعم بالكامل، والتأكيد مجدداً أن القناة غير معنيّة إطلاقاً بأي نشاط من هذا النوع، وأن الحفل غير موجود أساساً. بذلك، يتبيّن أن كل التفاصيل الرائجة عبر السوشيال ميديا ليست سوى شائعات لا تستند إلى أي إعلان رسمي من الفنانين أو الجهات المنظمة أو من قناة "الجديد" نفسها، التي أوضحت موقفها صراحة: لا حفلات… ولا رعاية… وكل ما يُنشر مجرد ملفّقة.