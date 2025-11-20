الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قيس الشيخ نجيب يبدأ مهامه سفيراً لليونيسف في سوريا بجولة ميدانية مؤثرة
قيس الشيخ نجيب يبدأ مهامه سفيراً لليونيسف في سوريا بجولة ميدانية مؤثرة
A-
A+

قيس الشيخ نجيب يبدأ مهامه سفيراً لليونيسف في سوريا بجولة ميدانية مؤثرة

فن

2025-11-20 | 08:25
قيس الشيخ نجيب يبدأ مهامه سفيراً لليونيسف في سوريا بجولة ميدانية مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
قيس الشيخ نجيب يبدأ مهامه سفيراً لليونيسف في سوريا بجولة ميدانية مؤثرة

باشر النجم السوري قيس الشيخ نجيب أولى مهامه الرسمية كسفير لمنظمة اليونيسف في سوريا، عبر جولة ميدانية في ريف دمشق اطلع خلالها على أبرز البرامج والخدمات التي تنفذها المنظمة لدعم الأطفال والأسر.

الحساب الرسمي لليونيسف على إنستغرام وثّق الجولة التي شهدت تفاعلاً لافتاً، حيث ظهر الشيخ نجيب وهو يتواصل مباشرة مع الأطفال، يستمع لشرح من المدرسين، ويشارك في بعض الأنشطة داخل الصفوف والساحات.

الجولة شملت زيارة مدرسة أعيد ترميمها بعد الدمار الذي لحق بها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى محطة لضخ المياه توفّر مياهًا آمنة لعشرات آلاف السكان، ومركز خدمات يقدّم الدعم الصحي والتغذوي وحماية الطفل، إلى جانب مركز شبابي يوفّر تدريبات تساهم في مساعدة المراهقين على اكتساب مهارات تعزز فرصهم المستقبلية.

وخلال الجولة، عبّر قيس الشيخ نجيب عن تأثره بما شاهد، مؤكداً أنّ رؤية الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة داخل صفوف كانت ذات يوم أنقاضًا، وأن تتمكن الأسر من الحصول على مياه نظيفة ورعاية أساسية رغم التحديات، يعزز قناعته بأن الأمل ما زال ممكناً، وأن جهود اليونيسف قادرة على إحداث فارق حقيقي.

منشور المنظمة عبر إنستغرام حصد تفاعلاً كبيراً، إذ أثنى المتابعون على خطوة اختيار الشيخ نجيب لهذه المهمة الإنسانية، معتبرين أن حضوره الهادئ ومصداقيته يجعلان منه صوتاً مناسباً لقضايا الأطفال. كما لفت الجمهور إلى اهتمامه بالبدء بأنشطة ميدانية مباشرة منذ اليوم الأول لتسلمه دوره الجديد.

وكانت منظمة يونيسف قد أعلنت في مؤتمر صحافي بفندق الفورسيزون في دمشق، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، تعيين قيس الشيخ نجيب سفيراً لها في سوريا. ممثلة المنظمة ميريتشيل ريلانو أرانا أوضحت أن اختياره جاء نتيجة الثقة الواسعة التي يحظى بها لدى الجمهور، وقدرته على تمثيل صوت الأطفال والدفاع عن حقوقهم عبر حضوره الفني والإنساني.

اقرأ ايضا في فن

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
07:57

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

07:57

أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

ظهر الفنان أحمد سعد لأول مرة علنًا بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا، وذلك في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث بدت وهي تتبادل المزاح معه وتطمئن جمهوره على وضعه الصحي.

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
07:47

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

07:47

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر

أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب عن الظهور لمدة ثلاثة أشهر موجة جدل واسعة، بعدما أكدت الخطيب أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا قناة "الشمس" التي تعمل معها.

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
07:45

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

07:45

بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

اخترنا لك
أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور
07:57
أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد قرار منعها من الظهور لثلاثة أشهر
07:47
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
07:45
شيرين عبدالوهاب تواجه مرحلة جديدة من الاكتئاب… وتطلب حماية من الأخبار السلبية
07:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025