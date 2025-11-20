فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية مجدداً… أربع تهم ثقيلة وجلسة حاسمة هذا الأسبوع

تتّجه الأنظار مجدداً نحو ملف الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد أن حدّدت الدائمة في ، برئاسة العميد بسام فياض، الثلاثاء 25 نوفمبر، موعد انطلاق محاكمته في أربع دعاوى مرفوعة بحقه من قبل العسكرية بحسب موقع فوشيا

القضية تعود إلى سلسلة اتهامات موجّهة لفضل شاكر، تتعلّق بالانتماء إلى مجموعة مسلّحة مرتبطة بالشيخ ، وتمويل نشاطاتها، إلى جانب حيازة أسلحة غير مرخّصة، والمسّ بسلطة الدولة وهيبتها. ومن المنتظر أن يحضر الفنان الجلسة برفقة فريقه القانوني الذي تقوده المحامية أماتا مبارك، على أن يستمع القاضي إلى مستندات الدفاع وتفاصيل الردّ على الاتهامات المرفوعة.



وتأتي هذه التطورات بعد ست سنوات على قرار عام 2018، الذي قضى بتبرئة فضل شاكر من تهم المشاركة في قتل ومواجهة خلال أحداث التي وقعت في يونيو 2013. ورغم تلك البراءة، بقيت الملفات المتعلقة بالتمويل والانتماء والحيازة غير القانونية للسلاح مفتوحة، لتُطرح مجدداً أمام العسكري خلال الجلسة المرتقبة.



وتشير المعطيات القضائية إلى احتمال مواجهة فضل شاكر خلال الجلسة الأولى بالشيخ أحمد الأسير وعدد من أفراد مجموعته، للاستماع إلى شهادات متقاطعة تتعلق بطبيعة العلاقة بينهم، وما إذا كان الفنان قد لعب فعلاً دوراً مالياً في دعم نشاطات المجموعة.



وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي عند حاجز الحسبة في محيط ، وخضع طوال الأسابيع اللاحقة لاستجوابات حول الملفات العالقة. وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ جلسة للمحاكمة يرجّح انعقادها في النصف الأول من ديسمبر المقبل، خصوصاً مع توجّه فريق الدفاع لتقديم طلب إخلاء سبيل مشروط بمنع السفر، نظراً لوضع الفنان الصحي ومعاناته من داء السكري.



الملف يعود إلى الواجهة من جديد، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية ، نظراً لحساسية القضية وتشابكها بين الجانب القضائي والبعد الفني، ولأنها قد تحدد المرحلة المقبلة في مسار فضل شاكر القانوني وحريته الشخصية.