تحقيقات رسمية في بلاغ بوسي شلبي.. إحالة قضية السبّ والقذف إلى نيابة الشؤون الاقتصادية

بحسب ما نشرته صفحة المشاهير "شربليتا" جاء في المذكرة أن مباحث تكنولوجيا المعلومات أجرت فحصاً فنياً شاملاً، تبيّن من خلاله وجود الحساب محل الاتهام مثبتاً على هاتف المتهمة، مع استمرار ظهور المنشورات المتداولة التي تناولها التحقيق. وأكد التقرير الإلكتروني أنّ الروابط المنشورة والمتضمنة العبارات المسيئة مصدرها الحساب نفسه، وهو ما اعتُبر دليلاً تقنياً قاطعاً على صلة المتهمة بالمحتوى.

وبناءً على ما توصّلت إليه المباحث الرقمية، اعتمدت نتائج الفحص بتاريخ 20 ديسمبر 2025، لتقرر بعدها إحالة القضية بالكامل إلى نيابة وغسل الأموال باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في جرائم الإنترنت والأنشطة الإلكترونية التي قد تندرج في نطاق جرائم تشويه السمعة أو الإساءة عبر وسائل التواصل.

ومن المتوقع أن تبدأ نيابة الشؤون الاقتصادية خلال الأيام المقبلة في استدعاء الأطراف المعنية، ومراجعة الأدلة الرقمية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء من خلال إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية أو اتخاذ أي إجراءات إضافية تقتضيها طبيعة التحريات.