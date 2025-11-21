فيروز تُتمّ عامها الـ91… لبنان يحتفل بـ“سفيرته إلى النجوم”

الصوت الذي عبر حدود الزمن والحدود الجغرافية ما زال حتى رمزاً للهوية وذاكرة وطن بأكمله.

وُلدت وديع حدّاد، التي عُرفت لاحقاً “فيروز”، في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسٍ وثلاثين. طوال واحدٍ وتسعين عاماً، حملت “جارة القمر” وطنها في صوتها، وغنّت أفراحه وأحلامه ووجعه، لتصبح ركناً ثابتاً من صورة الثقافية أمام .

وعلى الرغم من الحزن الكبير الذي عاشته فيروز هذا العام بعد رحيل ابنها الفنان زياد الرحباني، لم يمنع ذلك محبّيها من الاحتفال بعامٍ جديد من حضورها الذي لم يخفت يوماً.

عدد كبير من الفنانين والإعلاميين سارعوا إلى معايدتها بكلمات تعكس مكانتها الاستثنائية. الفنانة إليسا غرّدت عبر "إكس" قائلة: “فيروز التراث، فيروز الهوية اللبنانية، فيروز الإحساس… كل عام وأنتِ بخير يا سيّدة الفن!”.

أما الإعلامي ريكاردو كرم فاختار معايدة مختلفة، وكتب: “في التسعين من العمر، ما زالت فيروز نبض هذا الذي ينهض كلّما غنّت له، وبوصلته التي لا تخطئ ولو غابت عنه”. وأضاف: “لا نتحدّث اليوم عن أحزانها ولا خساراتها، بل نحتفي بحضورٍ يعطينا سبباً لنحبّ لبنان، ولنصدّق أنّ الضوء أقوى من العتمة… فيروز ليست أيقونة فقط، بل ذاكرة شعب وضميره وحنينه إلى بلدٍ أجمل”.

كما عايدت الإعلامية ريما نجيم السيدة فيروز برسالة مطوّلة عبر “إكس”، كتبت فيها: “اليوم تشرق من شرفتها… يتفتح الورد وتزدهر حباً وتوهّجاً. فيروز، أيتها الرفيقة والمعلمة والمُلهمة… يا ترتيلة الكنائس وترنيمة المحبّة، يا صوتاً سبق إلى بداياتنا واختتم رحلة الحب الأخير… أعلّم أطفالي حبّك وأحفر اسمك في قلوبهم”.

احتفاءٌ واسع يترجم مكانة امرأة استطاعت عبر عقود أن تكون نقطة التقاء لشعب منقسم، وصوتاً يحفظ ما تبقى من صورة لبنان الذي يتمنى الكثيرون عودته. presence