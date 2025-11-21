بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

بسمة بوسيل خرجت عن صمتها وردّت على الجدل خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "ذا " مساء الخميس، مؤكدة أن غادر المستشفى بالفعل. وأوضحت سبب عدم سفرها مع طفليها إلى ، قائلة: " قعدت معاه لحد ما خرج من المستشفى، وأنا معرفتش أسافر معاه علشان الفيزا بتاعتي كانت خلصت، ومقولتش للصغيرين علشان ماينهاروش… لكن بعدين قولتلهم: عمل عملية".

وتطرقت بسمة أيضاً إلى الأزمة التي أثيرت مؤخراً حول تعليق ابنتها تاليا عن الفنانة دينا الشربيني، بعد انتشار مقاطع تظهر دينا وروبي ترقصان على أغنية "قلبي بلاستيك"، حيث وصفت تاليا دينا بـ"الساحرة". بسمة أوضحت أنها لم تعاقب ابنتها، مضيفة: "معاقبناش تاليا، لأن مينفعش نكبت الطفل إنه ميعبّرش عن رأيه… وشرحنا لها إن ده مينفعش".

وبذلك تكون بسمة قد وضعت حداً للتكهنات، مؤكدة أن غياب طفليها عن المستشفى كان لدواعٍ نفسية وإجرائية، في وقت يواصل فيه تامر حسني مرحلة التعافي بعد خروجه من المستشفى.