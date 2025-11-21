الأخبار
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

فن

2025-11-21 | 07:45
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى
Aljadeed
بسمة بوسيل ترد على انتقادات غياب طفليها عن تامر حسني في المستشفى

تزايدت التساؤلات والانتقادات خلال الأيام الماضية حول غياب طفلي الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن مرافقة والدهم الفنان المصري تامر حسني خلال وجوده في المستشفى بألمانيا، حيث خضع لعملية دقيقة استُؤصل خلالها جزء من كليته، بينما لازمته ابنتهما الكبرى تاليا طوال فترة العلاج.

بسمة بوسيل خرجت عن صمتها وردّت على الجدل خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "ذا بيست" مساء الخميس، مؤكدة أن تامر حسني غادر المستشفى بالفعل. وأوضحت سبب عدم سفرها مع طفليها إلى ألمانيا، قائلة: "تاليا قعدت معاه لحد ما خرج من المستشفى، وأنا معرفتش أسافر معاه علشان الفيزا بتاعتي كانت خلصت، ومقولتش للصغيرين علشان ماينهاروش… لكن بعدين قولتلهم: بابا عمل عملية".

وتطرقت بسمة أيضاً إلى الأزمة التي أثيرت مؤخراً حول تعليق ابنتها تاليا عن الفنانة دينا الشربيني، بعد انتشار مقاطع تظهر دينا وروبي ترقصان على أغنية "قلبي بلاستيك"، حيث وصفت تاليا دينا بـ"الساحرة". بسمة أوضحت أنها لم تعاقب ابنتها، مضيفة: "معاقبناش تاليا، لأن مينفعش نكبت الطفل إنه ميعبّرش عن رأيه… وشرحنا لها إن ده مينفعش".

وبذلك تكون بسمة قد وضعت حداً للتكهنات، مؤكدة أن غياب طفليها عن المستشفى كان لدواعٍ نفسية وإجرائية، في وقت يواصل فيه تامر حسني مرحلة التعافي بعد خروجه من المستشفى.

