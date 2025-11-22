عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

وأوضح حرفوش
في بيان متداول أن فوز المكسيكية فاطيما بوش لم يكن مفاجئاً له، مؤكداً أنه قال قبل 24 ساعة من التتويج، عبر قناة
HBO الأميركية، إن اللقب سيذهب للمكسيك. وبرّر ذلك بأن مالك المسابقة، راؤول روشا، تربطه “مصالح تجارية” بوالد الفائزة.
وأشار إلى أن روشا وابنه التقيا به في دبي قبل أسبوع من النهائيات، وطلبا منه التصويت لصالح فاطيما، بحجة أن “فوزها سيكون جيداً لأعمالهما”.
وأكد حرفوش أن كل ما لدى من وثائق وتفاصيل سيُعرض ضمن فيلم وثائقي على HBO في أيار 2026، ما فتح الباب أمام موجة أسئلة وجدل واسع حول شفافية واحدة من أشهر مسابقات الجمال
في العالم
.