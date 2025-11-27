يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي

ستعد الفنان المصري تامر حسني للعودة إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعدما أكدت مصادر مطّلعة أن حالته الصحية شهدت تطوّرًا إيجابيًا واستقرارًا ملحوظًا خلال الـ48 ساعة الماضية، الأمر الذي سمح للأطباء باتخاذ قرار خروجه مع استمرار المتابعة الطبية داخل منزله في الشيخ زايد.
توفيت الفنانة التونسية الشابة بشرى محمد بعد فترة من التدهور الصحي الذي عانت منه ، لتختتم بذلك رحلة فنية قصيرة في عمرها الزمني، لكنها حاضرة في ذاكرة جمهورها.
ودّعت الجزائر، بقلوب يملؤها الأسى والوفاء، الفنانة الكبيرة باية بوزار المعروفة بـ بيونة، في جنازة مهيبة جمعت بين الحضور الرسمي رفيع المستوى والمشاركة الشعبية الواسعة التي عكست حجم محبة الجزائريين لها ومكانتها الاستثنائية في الذاكرة الفنية الوطنية.