يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي

وقالت يسرا في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش تكريمها في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: “اللي حصل بعد تصريحي مقصود… دي لجان هي اللي بتعمل كده. وأنا مبركزش بالكلام ده لأنه هدفه تشويه صورتي، ومعروف هما عايزين إيه بكلامهم”.





وتأتي تصريحات يسرا بعد الجدل الذي أثارته روايتها خلال الندوة، حين تحدثت عن واقعة دخول يوسف شاهين إلى غرفتها دون استئذان، مؤكدة أنها فوجئت بردّ خالتها آنذاك، لتجيبها قائلة: “ده الأستاذ… يعمل اللي هو عاوزه”. وقد أثار هذا التصريح موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل، بين منتقد ومدافع، ما دفع الفنانة إلى توضيح موقفها ونفي أي تأويلات غير مقصودة.



وفي سياق آخر، تستعد يسرا للعودة إلى السباق الدرامي الرمضاني بعد غياب دام عامين، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “1000 حمد على السلامة” الذي عُرض في رمضان 2023. وشاركها في بطولته كل من:



شيماء سيف، ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، سما إبراهيم، وأوتاكا، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل.