نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

فجع الوسط الفني المصري بمقتل الفنان سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم امس الأحد.
علقت الممثلة السورية امارات رزق على تسريبات الرئيس السوري السابق بشار الاسد مع مستشارته لونا الشبل.
تفاعلت الكاتبة السورية رنا الحريري مع أسئلة متكرّرة وجّهها لها متابعوها، لتختار الردّ عليها تزامنًا مع مناسبة عيد التحرير السوري، حيث عبّرت عن موقفها الواضح من مفهوم تأييد الحكومات ودور الشعب.