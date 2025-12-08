الأخبار
مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته
مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته
مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته

فن

2025-12-08 | 05:34
مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته
Aljadeed
مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته

فجع الوسط الفني المصري بمقتل الفنان سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم امس الأحد.

ووفق ما أفادت به الجهات الأمنية، ورد بلاغ بوقوع اشتباك بين طرفين أمام أحد الأندية الشهيرة بالمدينة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على جثمان الفنان المصري، في حين جرى نقل زوج طليقته، البالغ من العمر 61 عاماً، إلى المستشفى لتلقّي العلاج متأثراً بإصاباته.
وأشارت التحريات إلى أن مختار تواجد في النادي لرؤية ابنه، حيث شاهد خلال ذلك طليقته برفقة شخص آخر، الأمر الذي أدى لنشوب مشاجرة تعرض خلالها الفنان لجروح بعدما حاول طعن الشخص الآخر.
ونقل مختار إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وألقي القبض على طليقته والرجل الآخر.
يُذكر أن الفنان الراحل سعيد مختار بدأ مشواره الفني عبر مسلسل "ناصر" عام 2008، وشارك بعده في عدد من الأعمال الدرامية البارزة من بينها "زهرة وأزواجها الخمسة"، و"الباطنية"، و"سمارة"، إلى جانب مشاركته في نحو 14 مسلسلًا ومسرحية، تنقل خلالها بين الأدوار الثانوية وضيف الشرف، وكان آخر ظهور فني له في مسلسل "الدالي" عام 2018، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية لسنوات.

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
05:42

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

احتفل نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على طريقته الخاصة بالذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد.

05:42

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

احتفل نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على طريقته الخاصة بالذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد.

امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"
05:25

امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"

علقت الممثلة السورية امارات رزق على تسريبات الرئيس السوري السابق بشار الاسد مع مستشارته لونا الشبل.

05:25

امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"

علقت الممثلة السورية امارات رزق على تسريبات الرئيس السوري السابق بشار الاسد مع مستشارته لونا الشبل.

رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
04:13

رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

تفاعلت الكاتبة السورية رنا الحريري مع أسئلة متكرّرة وجّهها لها متابعوها، لتختار الردّ عليها تزامنًا مع مناسبة عيد التحرير السوري، حيث عبّرت عن موقفها الواضح من مفهوم تأييد الحكومات ودور الشعب.

04:13

رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

تفاعلت الكاتبة السورية رنا الحريري مع أسئلة متكرّرة وجّهها لها متابعوها، لتختار الردّ عليها تزامنًا مع مناسبة عيد التحرير السوري، حيث عبّرت عن موقفها الواضح من مفهوم تأييد الحكومات ودور الشعب.

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
05:42
امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"
05:25
رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
04:13
نادين لبكي تكشف اسرار افلامها..وتوضح: السينما ليست مهنة فقط
03:23

