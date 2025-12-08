مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته

فجع الوسط الفني المصري بمقتل الفنان مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم امس الأحد.

ووفق ما أفادت به الجهات الأمنية، ورد بلاغ بوقوع اشتباك بين طرفين أمام أحد الأندية الشهيرة بالمدينة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على جثمان الفنان المصري، في حين جرى نقل زوج طليقته، البالغ من العمر 61 عاماً، إلى المستشفى لتلقّي العلاج متأثراً بإصاباته.

وأشارت التحريات إلى أن مختار تواجد في النادي لرؤية ابنه، حيث شاهد خلال ذلك طليقته برفقة ، الأمر الذي أدى لنشوب مشاجرة تعرض خلالها الفنان لجروح بعدما حاول طعن الشخص الآخر.

ونقل مختار إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وألقي القبض على طليقته والرجل الآخر.

يُذكر أن الفنان الراحل مختار بدأ مشواره الفني عبر مسلسل " " عام 2008، وشارك بعده في عدد من الأعمال الدرامية البارزة من بينها "زهرة وأزواجها الخمسة"، و"الباطنية"، و"سمارة"، إلى جانب مشاركته في نحو 14 مسلسلًا ومسرحية، تنقل خلالها بين الأدوار الثانوية وضيف الشرف، وكان آخر ظهور فني له في مسلسل "الدالي" عام 2018، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية لسنوات.



