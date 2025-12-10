امل عرفة بتصريح لافت في ذكرى التحرير: أتمنى سوريا أن تكون دولة ديمقراطية مدنية

وقالت عرفة إنّ حالها لا يختلف عن حال ملايين السوريين الذين ينتظرون ولادة دولة ديمقراطية مدنية حرة، تضمن للناس أن يعيشوا حياتهم بالطريقة التي يختارونها، شرط عدم التعدّي على حقوق الآخرين.هذا الموقف، الذي حمل نبرة سياسية واضحة، فتح الباب أمام موجة من التفاعل، إذ اعتبره البعض تعبيرًا شجاعًا عن تطلعات السوريين طويلة من الصراع، فيما رأى آخرون أنّه يأتي في سياق التحوّلات التي تشهدها الساحة بعد التغيير السياسي الأخير.ورغم الجدل، بقيت رسالة أمل عرفة محطّ نقاش واسع بين متابعيها، بين من رأى فيها دعوة صادقة لإعادة بناء أسس ، ومن تعامل معها كإعلان موقف شخصي يعكس شعورًا عامًا لدى شريحة كبيرة من السوريين.