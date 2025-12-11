سيلفستر ستالون يلفت الأنظار باتكائه على عصا في حفل كينيدي..فما السبب؟

لفت سيلفستر ستالون الأنظار خلال مشاركته في احتفالية مركز كينيدي لتكريم عام 2025، بعدما ظهر متكئًا على عصا أثناء مروره على السجادة الحمراء، ما دفع الجمهور إلى التساؤل عن حالته الصحية. وبعد ساعات، تبيّن أن ظهور ستالون بهذه الطريقة يعود إلى جراحة حديثة أجراها في الظهر، وهي واحدة من سلسلة عمليات خضع لها خلال سنوات طويلة من الإصابات المتراكمة.





وأكد المتحدث ستالون لمجلة US Weekly أن النجم البالغ 79 عامًا لا يزال في مرحلة التعافي من العملية، وأن استخدام العصا مؤقت ومرتبط بتعليمات الأطباء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تقدير ستالون لدعم الجمهور واهتمامه. وقد حضر الحفل برفقة زوجته جنيفر فلافين، حيث شاركا في مراسم التكريم داخل دار الأوبرا في .



ورغم أن ظهوره بالعصا شكّل مفاجأة لدى البعض، إلا أن المقربين منه يعتبرون الأمر نتيجة طبيعية لمسيرته الطويلة في أفلام الأكشن. ففي برنامجه الواقعي “عائلة ستالون” عام 2024، تحدث الممثل بصراحة عن إصابات لم تتعافَ بالكامل منذ تصويره سلسلة من المشاهد الخطرة، خصوصًا في فيلم The Expendables، حيث تعرض لضربة قوية استدعت لاحقًا وضع صفيحة معدنية في الرقبة وخضوعه لعملية دمج فقري للحد من الألم.



كما تطرّق البرنامج إلى الأثر النفسي لهذه العمليات على عائلته، إذ أكدت زوجته أن كل تدخل جراحي يشكّل مرحلة صعبة للعائلة، بينما تحدثت ابنته سكارليت عن طفولتها التي رافقها الألم المزمن الذي كان يعيشه والدها يوميًا من دون أن يظهر ذلك أمامهم.



وبعيدًا عن وضعه الصحي، ظهر ستالون مؤخرًا في مقابلة مع موقع TMZ تحدث فيها عن رحيل صديقه المصارع هالك هوغان إثر نوبة قلبية، مستعيدًا ذكريات لقائهما الأول في Rocky III عام 1982، ومؤكدًا أن هوغان كان “قوة استثنائية وإنسانًا رقيقًا خلف الكواليس”.



وبين تكريم جديد، وجراحة تفرض عليه التحرك بحذر، يواصل ستالون التمسك بحضوره الفني رغم الإصابات التي بقيت علامة على أداء المشاهد الخطرة بنفسه، فيما تظل عائلته سندًا ثابتًا في رحلته مع التعافي.